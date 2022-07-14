В Саратовских школах планируют возвращение учебно-производственных комбинатов

В школах Саратова задумались о возвращении советской практики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовском институте развития образования состоялось заседание Общественного совета при министерстве образования, на котором обсудили вопрос возобновления в школах уроков труда и формирования учебно-производственных комбинатов.

Подобная практика уже существовала во времена СССР. Младшие классы работали с ножницами, картоном и клеем, что способствовало развитию моторики пальцев и приучения детей к физической работе. Ученики средних классов занимались в двух группах - мальчики учились работать руками, изготавливая поделки из дерева, в то время как девочки осваивали кулинарию и получали навыки ведения хозяйства.

Учебно-производственные комбинаты предназначались для старшеклассников. Это были организации, в которых школьники обучались работе конкретной профессии, что должно было помочь ми в профориентации.

Однако, в 1993 году подобная практика была прекращена, а на замену труду пришел предмет "Технология", где упор делался на теоретическое обучение.

На заседании было предложено возобновить урок "труд" в той форме, в какой он был в советские времена. Члены заседания однозначно согласились, что уроки для средних классов должны, как и раньше, проводиться для мальчиков и девочек отдельно, однако они отметили, что многие современные школы не имеют технической базы для полноценного их проведения.

С сентября текущего года в школах Саратова начнут работать учебно-производственные комбинаты. Это осуществится за счет сотрудничества школ с учреждениями среднего профессионального образования.

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