В Саратовском театре драмы начала работу V творческая лаборатория эскизов «ВИДИМОНЕВИДИМО»

Фото: Армен Осипян

1 июля на Малой сцене Саратовского академического театра драмы начала работу V лаборатория театральных эскизов «ВИДИМОНЕВИДИМО». В первый день зрителям представили читку пьесы «Плотник» Лидии Головановой, современного драматурга из Санкт-Петербурга. Пьесу прочитала актриса театра Александра Коваленко.

Напомним, творческая лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО» предполагает просмотр театральных эскизов, а затем обсуждение. Зрители делятся своими впечатлениями о репертуарном предложении театра, а также напрямую задают вопросы участникам и создателям театральной зарисовки.

Фото: Армен Осипян

Эскизы, представленные на лаборатории, готовят приглашенные режиссеры и актеры саратовской труппы. Вскоре показанные работы могут стать полноценными постановками театра. Так, например, в прошлом году эскиз по пьесе «Мы живем в чудесное время, Оля!» (пьеса Юлии Вороновой) стал репертуарным спектаклем. А исполнители главных ролей (Екатерина Ледяева и Олег Морозов) получили «Золотого Арлекина» в номинации «Работа актера в драматическом театре».

В этом году зрителям пятой творческой лаборатории представят:

- 1 июля – сенсация фестиваля молодой драматургии «Любимовка», пьеса-монолог Лидии Головановой «Плотник»;

- 3 июля – эскиз по книге Владимира Гуриева «Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы»;

- 5 июля – эскиз по пьесе Тони Яблочкиной «Переспать с Леной и умереть»;

- 7 июля – эскиз по произведению Дмитрия Данилова «Саша, привет!»;

- 9 июля – эскиз по роману шведского писателя Фредерика Бакмана «Тревожные люди».

Лидия Голованова (Санкт-Петербург) известна театральному сообществу по пьесе «Дыры», которая в 2020 году также попала в шорт-лист «Любимовки-2020». По новой пьесе молодого драматурга «Плотник» уже поставили спектакль на сцене новосибирского «Первого театра».

В произведении Головановой нет конкретных действующих персонажей, оно представлено в виде монолога главной героини, пытающейся отремонтировать шалаш, построенный дедом, и освоить профессию плотника (запрещена для женщин до 2019 года). Действия героини приобретают сакральный характер, ведь драматург закладывает в основу пьесы библейский интертекст.

Фото: Армен Осипян

- Это абсолютно цельная и законченное произведение по всем законам театра и литературы – отметила руководитель литературно-драматургической части театра Ольга Харитонова.

В заключение вечера зрители поделились своими впечатлениями и поблагодарили актрису и режиссера читки.

- Это своего рода социальная антропология. Нарочитый упор на материальность, телесность и повторы помогают, в конце концов, ощутить усталость тела и вскоре его освобождение – поделилась одна из зрительниц первого дня лаборатории.

Александра Коваленко прочитала текст Головановой, ничего не играя, с нарочито монотонным нарративом, ведь этого и требует пафос экзистенциальной пьесы «Плотник», в основе которой попытка обрести себя через физический труд.

- Как только ты начнешь играть, воплощать слова в реальность, то это все теряет смысл. Здесь прекрасен текст – отметила актриса Александра Коваленко.

Следующий показ состоится 3 июля. Билеты в продаже.

Автор: АРМЕН ОСИПЯН

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