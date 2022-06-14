Потерял небо - хватается за землю: Бизнесмен Аркадий Евстафьев пытается удержать земли старого саратовского аэропорта

Крах «Саратовских авиалиний»

АО «Саратовские авиалинии», принадлежащее Евстафьеву, обратилось в суд с апелляцией на решение Арбитражного суда Саратовской области о расторжении договора об аренде земельного участка, на котором располагается старый аэропорт.

С иском о расторжении договора в судебные инстанции обращался Комитет по управлению имуществом Саратова. На спорном участке планируется реализация крупного проекта по комплексной застройке территории.

Однако прежде, чем у строителей появится возможность зайти на этот большой участок, необходимо утрясти все юридические моменты с арендатором, которым является АО «Саратовские авиалинии». Компания предпринимает отчаянные попытки сохранить право на аренду. Мотив понятен: на таком перспективном участке можно неплохо заработать. Разумеется, Аркадий Евстафьев не собирается просто так отказываться от этой возможности. Более того, в одно время даже предпринял шаги, чтобы сменить статус с «арендатора» на «собственника», но потерпел неудачу.

Вспомним, как компания Евстафьева «Саратовские авиалинии» сначала потеряла право летать, а затем вплотную подошла к потере земель старого аэропорта.

Крах «Саратовских авиалиний»

То, что судьба старого аэропорта в целом предрешена, было понятно давно. Ведь с 2013 года шло строительство нового аэропортового комплекса - современного, вместительного. Понятно, что конкуренции не получится. Тем более «Саратовские авиалинии» постоянно обвиняли в том, что они пользуются своим монопольным положением, не пуская в Саратов других перевозчиков: цены были заметно выше, а качество обслуживания вызывало вопросы. В конце концов даже до окончания строительства нового аэропорта общественности и власти удалось добиться некоторых побед: в наш регион зашли другие авиакомпании. Авиаперелеты в итоге стали заметно доступнее и популярнее. Снизилась стоимость билетов и в «Саратовских авиалиниях». Но в 2018 году в Московской области буквально через несколько минут после взлета упал самолет компании. В результате крушения погиб 71 человек.

Как и всегда в таких случаях, была организована тщательная проверка обстоятельств и причин катастрофы. Специальная комиссия пришла к выводу, что основной причиной падения самолета стали ошибочные действия экипажа. А привести к этому могла усталость пилотов в результате переработки. Выяснилось, что нормирование рабочего времени не соблюдалось, его учет велся недостоверно, полетные смены экипажа в течение суток по продолжительности превышали максимально допустимые, а повторные медицинские осмотры при допуске пилотов к полетам не всегда проводились.

В итоге лицензию на осуществление полетов у «Саратовских авиалиний» отозвали, с того времени самолеты авиакомпании больше никогда не поднимались в воздух. Однако обслуживанием аэропортового комплекса и прилетающих самолетов она заниматься продолжала.

После открытия нового аэропорта старый использоваться перестал. Разумеется, сразу появились планы по освоению этой земли. Ведь участок под старым аэропортом - это около 242 гектаров земли не так далеко от центра Саратова. В 2020 году Евстафьев (точнее, его компания «Саратовские авиалинии») добился права аренды этого участка, соответственно, с перспективой в дальнейшем оформить его в собственность. В то время только кадастровая стоимость земли достигала порядка 1,2 млрд рублей, а рыночная могла составить свыше 7 млрд.

Земля прокормит?

Однако затем право на аренду городская власть все же оспорила. Сохранить землю у себя Евстафьев пытался различными способами, в том числе принадлежащий ему же банк «Агророс» обращался в суд с иском о взыскании с «Саратовских авиалиний» солидного долга по кредиту и процентам, а также залога по договору - построек, расположенных на территории старого аэропорта. Эксперты расценили такой шаг однозначно: имущество «перекладывали из одного кармана в другой», чтобы юридически затянуть расторжение договора аренды, сохранить призрачный шанс заработать на лакомом куске земли.

Участок, на котором располагается старый аэропорт, - пожалуй, один из самых лакомых кусочков в активе Аркадия Евстафьева, но не единственный. Так, бизнесмен плотно закрепился в Балтайском районе. Представлен он там ООО «Горизонты» (которое до определенного времени называлось ООО «Агророс» - созвучно банку, которым Евстафьев также владеет, как мы уже упоминали). И вот здесь его методы работы затронули интересы местных жителей. Дело в том, что некоторые объекты животноводства, принадлежащие ООО «Горизонты», расположены возле ручья Кочелай в Балтайском районе. Здесь организация нарушила требования об установлении санитарно-защитной зоны, предъявляемые к фермам. За это получила представление прокуратуры об устранении нарушения.

А вокруг ручья Ермоловка, возле села Донгуз, страсти и вовсе кипели долго. Во-первых, при проведении исследования выяснилось, что в результате деятельности «неустановленных лиц» вода в ручье оказалась загрязненной. Может, это совпадение, но на прилегающих к ручью землях расположены сельхозугодья компании «Горизонты». А вот другой факт удалось установить достоверно: для обработки в собственность компании были переданы земельные участки вдоль ручья, включающие и прибрежную зону, и сам ручей, что противоречит законодательству. Понятно, что получила организация эту землю не без участия администрации Балтайского района. Однако за несколько судебных инстанций ошибку удалось исправить: в декабре прошлого года Саратовский областной суд постановил «признать недействительным образование принадлежащего Евстафьеву А.В. земельного участка площадью 17 573 кв. м, прекратить зарегистрированное право собственности ответчика на указанный объект недвижимости», то есть вернул землю в муниципальную собственность.

Но это не единственный участок земли, который мог перейти в собственность Евстафьева с нарушениями. Например, неподалеку от села Пилюгино пахотные земли, судя по всему, влезли на прибрежную зону ручья Грязнуха. И по этому поводу с иском в суд пока никто не обращался.

Есть вопрос и по тому, как «Горизонты» пользуются взятыми для разведения рыбы прудами. Периодически жители жалуются на их обмеление, а с администрацией района у предприятия возникают споры относительно необходимости спуска воды в водоемах, решать их также приходится в суде. В целом возникают обоснованные сомнения не только в том, что «Горизонты» правильно эксплуатируют водные объекты, но и насколько законно получили на это право.

В этом вопросе редакция продолжит разбираться.

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