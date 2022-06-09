Задержалась и села на попутку: появились подробности убийства девушки, которую замуровали в бетон в Саратове

Друзья искали погибшую девушку в социальных сетях

Изнасиловавший и убивший девушку в Заводском районе Саратове мужчина дал показания. СУ СК по Саратовской области публикует материалы со следственного эксперимента.

Задержанный подозреваемый – это 45-летний мужчина, по некоторым данным он родом из Дагестана. По данным следствия, 6 июня около 2:00 он подрабатывал таксистом и заметил на улице Чернышевского 20-летнюю девушку. Ранее они знакомы не были. Мужчина предложил ей покататься на автомобиле и девушка согласилась.

В этом гараже было обнаружено тело девушки

Злоумышленник вывез попутчицу в ГСК «Юбилей», где у его сожительницы был гараж. Заехав в гараж, он изнасиловал девушку, а затем забил ее до смерти руками и металлическим предметом. Девушка умерла, а злоумышленник ушел.

На следующий день он вернулся в гараж, вырыл в его подвале яму и спрял туда тело девушки. Чтобы скрыть улики, он залил яму цементным раствором.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования причиной смерти пострадавшей стала травма головы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, девушку искали с 6 июня. В паблике «Энгельс онлайн» была запись от ее подруги, которая беспокоилась за пропавшую. По словам автора поста, пропала девушка ростом 160-165 см, с синими волосами, пирсингом и татуировками. В день исчезновения на ней были бордовая кофта, черный топ, красные клетчатые шорты и бордовые кеды. Последний раз ее видели в районе Красного моста на Улешах. После опубликования информации о нахождении тела, на странице подруги погибшей появился грустный пост.

Пост от подруги пропавшей

- Знаю тебя с 6 лет и очень рада, что у меня была такая замечательная подруга. Ты была очень добрым и искренним человеком. Для нас это ужасная потеря, - пишет подруга погибшей.

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