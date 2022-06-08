В Саратове девушку изнасиловали и замуровали в бетон: подозреваемый уже задержан

Фото: СУ СК - Саратов

В Саратове девушку изнасиловали и замуровали в бетон. Подозреваемый в этом страшном преступлении уже задержан. Сегодня, 8 июня, об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Страшная находка была сделана ночью в подвале гаража гаражного кооператива «Юбилей». Он находится в Заводском районе, возле пруда. Труп был замурован в бетон. Для того, чтобы извлечь его понабилась помочь сотрудников саратовской службы спасения. Выяснилось, что он принадлежит 20-летней девушке, которая пропала два дня назад, 6 июня. Спасатели передали труп оперативно-следственной группе.

Совместно с судебно-медицинским экспертом двое сотрудников следственного комитета провели осмотр места происшествия. На теле женщины обнаружены множественные телесные повреждения. У нее разбита голова.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области уже задержан подозреваемый. Им оказался 45-летний местный житель. На него возбуждено уголовное дело по статье убийство, сопряженное с изнасилованием. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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