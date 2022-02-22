Партия «Новые люди» поддерживает молодых предпринимателей в Саратове

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Саратовская молодежь имеет огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявили на форуме партии «Новые люди» по развитию молодежного предпринимательства 19 февраля.

Со сторонниками партии встретился депутат Государственной думы Александр Дёмин. Он возглавляет парламентский комитет по малому и среднему предпринимательству. В работе форума приняли участие активисты партии «Новые люди», участники программы молодежного предпринимательства и студенты вузов Саратова.

Идеи важнее денег

Дёмин вместе с молодыми предпринимателями из Саратова в рамках форума обсудил со сторонниками партии предпринимательство в регионе. В своем выступлении политик рассказал о важности молодёжного предпринимательства и грамотности предпринимателей.

– Предпринимательство – это про активную позицию. Умение что-либо предпринять и внести в обыденный уклад что-то новое, что было до этого неизвестно, – и есть предпринимательство. Это базовая компетенция 21 века. Ее нужно в себе развивать и мотивировать, – начал своё выступление перед участниками Александр Дёмин.

Около 25% россиян занимаются малым и средним бизнесом. В Саратове этот показатель составляет лишь 13,5%. Политик отметил, что в регионе есть большой потенциал и пространство для действий. Он посоветовал участникам форума начинать развивать предпринимательские навыки как можно раньше, а затем посоветовал активнее участвовать в мероприятиях, направленных на повышение предпринимательской грамотности.

– Вы можете увидеть, почувствовать что-то, что вас вдохновит. Это первый шаг. Большинство считают, чтобы стартовать и делать первый бизнес, важны деньги. На самом деле деньги вам не нужны. Самое главное – сделать первые шаги, получить опыт и выйти на рынок со своим идеями. У большинства предпринимателей их бизнес – это шестая или седьмая попытка.

Дёмин отметил, что форум это не только способ встретить единомышленников, но и получить базовые навыки проактивности.

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Опыт молодых предпринимателей из Саратова

Перед сторонниками партии «Новые люди» выступил Константин Стрельников. Он является основателем строительной компании «ЮКОН», президентом Федерации шахмат Саратова, а также членом «Опоры России» и экспертного совета Ассоциации молодых предпринимателей.

Стрельников пообщался с участниками форума. Саратовцы поинтересовались, какие ошибки предприниматель совершал в бизнесе, а также насколько сильно на него влияет человеческий фактор.

– Человеческий фактор на всё влияет. Отношусь к этому так же, как и лидер партии «Новые люди». Люди важнее, как говорят в партии. Современный капитал – это не нефть или золото, а люди, люди, и еще раз люди, - поделился Стрельников.

Он посоветовал студентам пробовать с малого, иначе страх не преодолеть. Привёл в пример китайцев: человек, который хочет сдвинуть гору, начинает с того, что переносит маленькие камни.

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Следом своей историей в бизнесе поделился победитель конкурса «Предприниматель Саратовской губернии - 2019» в номинации «Самый успешный старт», победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» Дмитрий Канавин.

Он рассказал, как к 24 годам основал три собственных франчайзинговых сети и развил их до 64 точек в девяти городах России. Предприниматель начинал свой путь со студенческих времён. А уже через пару лет запустил проекты в Москве.

– У всех есть страх, это нормально. Но чем раньше начинать бизнес, тем лучше. Это опыт. Когда вам будет сложно, нужно не забывать, для чего вы делали всё изначально. Ещё необходимо верить. Если нет веры от основателя, то ничего не получится, - резюмировал Канавин.

Своей историей успеха следом поделился спортсмен и предприниматель Илья Кузнецов. Эксперт с сфере здорового образа жизни, проектный деятель и координатор воркаута в Саратовской области рассказал, как из своего хобби сделать бизнес.

В семь лет он вдохновился участником олимпиады в Афинах Алексеем Немовым. Имея проблемы со зрением, Кузнецов начал заниматься на турнике.

Кузнецов переехал в Саратов, чтобы поступить в военное училище, а затем начал развивать в городе спортивные уличные площадки. Вместе с этим спортсмен принимал участие в соревнованиях в Москве.

– Была внутренняя боль. Хотелось, чтобы молодежь занималась спортом, а не спрашивала сигаретку. Мы гуляли по Астраханской улице, где каждый подросток просил закурить, - поделился Кузнецов.

Илья Кузнецов открыл свой зал «Примат» в Саратове, теперь он планирует развивать сеть спортивных залов по России для людей всех возрастов. Начинающим предпринимателям он посоветовал не открывать бизнес на кредит, развивать свой личный бренд и принимать активное участие в конкурсах и мероприятиях.

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О мероприятиях, связанные с предпринимательством, рассказал руководитель программы молодежного предпринимательства «Наставники» в Саратовской области, исполнительный директор Ассоциации молодых предпринимателей Алексей Драгун.

Будущим предпринимателям в Саратовской области помогут форумы и мастер-классы. Они проходят ежегодно. Если же студент пока не готов строить бизнес, он может попробовать себя в качестве волонтёра.