Партия «Новые люди» дала старт избирательной кампании в Саратовскую областную думу

Партия «Новые люди» объявила о старте кампании по выборам в Саратовскую областную думу. Выбирать новый состав регионального парламента жители области будут в сентябре. Новые люди решили уже сейчас начать готовить своих кандидатов и знакомить избирателей с ними. Как было заявлено на пресс-конференции в минувшие выходные, их цель - победить на этих выборах. Напомним, партия «Новые люди» возникла только в 2020 году, и уже в 2021 провела своих людей в Госдуму.

В России для молодых людей заблокированы многие социальные лифты. Одна из возможностей развития – через участие в политике, в выборах. Так считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин.

Он обозначил четыре основных направления работы Новых людей: образование, развитие предпринимательства, молодежная политика и повестка развития, которая охватывает объединения не только молодых, но профессиональных и активных людей. «Новый человек, тот, кто готов к развитию. Возраст не имеет значения. Предприниматель – это человек, который что-то делает, чтобы изменить жизнь и окружающий мир к лучшему. Это сквозная компетенция, свойственная не только бизнесу».

Как эксперт по предпринимательской повестке, Демин отметил, что в Саратове только 13% людей занято в малом и среднем бизнесе, в то время как в среднем по России эта цифра составляет 20-22 процента, а в крупнейших экономиках – 50 и более процентов. По мнению Демина, именно это позволяет странам развиваться, так как именно предпринимателям свойственно умение брать на себя ответственность за окружающих.

.

Партия уже представила несколько активных сторонников, которые подали анкеты для участия в выборах в Саратовскую областную думу.

Как метко выразила общее во всех выступлениях руководитель движения «Новые люди» в Балашове Анна Рудь, «Новые люди - это про действие, это то что нужно для города, области, для страны. Если становится депутатом, то только с Новыми людьми, потому что они помогают реализовать задуманное, а другие политические силы или просто рассуждают без дел, или даже не слушают».

Волонтеры проекта «Карта дел» рассказали, что провели вместе с партией в Саратовской области более 30 акций, чтобы обратить внимание на социальные и инфраструктурные вопросы и пути их решения. Останавливаться не планируют, впереди новые проекты. Они отражены на сайте реготделения партии и на интерактивной «Карте дел», где оставить свое сообщение с подтверждающими проблему материалами может любой житель области – «и властям, и волонтёрам подсказки».

.

Пресс-секретарь регионального отделения и руководитель движения «Новые люди» Анастасия Учакина пояснила, что на сайте партии и в региональных социальных сетях идет прием заявлений-анкет от желающих принять участие в выборах в областную думу от Новых людей.

- На протяжении 15 лет в нашей областной Думе не было новой политической силы, которая бы занималась делом и старалась поднять уровень жизни жителей области. Мы это исправим. Но чтобы это сделать, нам нужны новые люди - кандидаты, которые будут вместе с нами идти к победе. Анкета кандидата для тех, кто имеет боевой настрой и готов работать вместе с нами на результат. Мы ждём заполнения анкет и начнем связываться с каждым уже в ближайшее время, - сказала Анастасия Учакина.

.

Сейчас в партии собирают заявки от людей, которые видят себя в роли кандидатов. Затем с ними проведут личные встречи и мероприятия, где они смогут лучше познакомиться и друг с другом, и с целями и идеями партии.

- Есть классическая траектория политического развития. Человек сначала должен стать в чем-то профессионалом, а затем свою профессию привести в общественную пользу. Это минимальные первые шаги, чтобы идти в политику. Конечно, мы будем рассматривать, и это будет приоритетом, есть ли в наличии у кандидата опыт общественной деятельности, умение приносить пользу окружающим людям, - рассказал Александр Демин в мини-интервью корреспонденту «КП-Саратов».

.

Демин пояснил, на что Новые люди рассчитывают, принимая участие в выборах в Саратовскую областную думу. Партия постарается выставить максимальное количество кандидатов по всем округам. Возможно, для кого-то это будет первый политический опыт.

- Далеко не всегда мы выдвигали известных людей от нашей партии. Для нас важен в первую очередь человек, который имеет опыт общественной деятельности, вне зависимости от того, насколько он известен в масс-медиа. Мы делаем ставку в первую очередь на таких. Для нас приоритет – люди дела, умение приносить пользу. Это важнее, чем просто смена политических сил. Умение приносить пользу людям – это решающее для кандидатов в нашей партии. Что касается Саратовской области, мы надеемся на то, чтобы провести в думу не менее трёх кандидатов. Это вполне реально, и по опыту 20 избирательных компаний, которые проходили в 2020-2021 годах, нашей партии по силам добиться двух-трех мест в областной Думе.