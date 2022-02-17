В Саратове у участника драки на Политехнической «вытек глаз»

Фото с места событий

У участника драки на Политехнической «вытек глаз». Появились подробности дорожной драмы, которая произошла в Саратове на «День влюбленных», 14 февраля.

Напомним, конфликт произошел возле дома № 67 на улице Политехнической ночью, 14 февраля. В районе пересечения с улицей Клочкова автомобилисты не поделили дорогу и спор быстро перешел в драку.

По сообщению полиции, в 4:11 сообщение о драке поступило от «скорой помощи». В конфликте пострадал 60-летний мужчина. Он рассказал, что его избил 36-летний водитель ВАЗ-2114. На месте происшествия были задержаны в общей сложности трое участников драки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Вчера же, 15 февраля, в социальной сети была опубликована версия дочери 60-летнего пострадавшего адвоката Наталии Болдыревой, которая состоит в Адвокатской палате Саратовской области. По ее словам, у отца после избиения на дороге вытек глаз. Была порвана роговица, мужчина перенес операцию и до сих пор еле ходит.

Женщина сообщает, что пострадавший не хотел вступать в конфликт.

- Мои сын и отец возвращались домой. В два часа ночи в Заводском районе их стал преследовать ВАЗ-2114 серебристого цвета. Отец попытался уехать, но с прицепом это сделать не так легко. Мужчина увидел сотрудников Росгвардии на обочине и поспешил за помощью. Тут же подъехал ВАЗ преследователей, которые набросились на мужчину и стали его бить. Правоохранители же ограничились вызовом подкрепления и ничего не сделали, чтобы прекратить насилие, - утверждает адвокат. По ее словам, нападавшие были под воздействием наркотиков, а один из них успел скрыться с места преступления. На не оказавших помощь жертве сотрудников Росгвардии и на участников драки адвокат написала заявления в полицию.

В полиции пока отказались комментировать действия Росгвардии, однако отметили, что напавший на пожилого мужчину агрессор сейчас находится под стражей. Уголовное дело на него завели сразу, а теперь его переквалифицировали с «нанесения среднего вреда здоровью» на «нанесение тяжкого». Теперь 37-летнему подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

P.S. В Росгвардии "КП-Саратов" ситуацию прокомментировали так: Сотрудники действовали в соответствии с законодательством, приняли все необходимые меры к задержанию правонарушителей, которые попытались оказать сопротивление. Пострадавшему незамедлительно вызвали скорую помощь. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.