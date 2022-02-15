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Жители Саратова сцепились в дорожной драке на «День влюбленных». Об инциденте сообщает ГУ МВД региона.

Вчера, 14 февраля, в 4:11 поступило сообщение от «скорой помощи» о драке возле дома № 67 на улице Политехнической. В конфликте пострадал 60-летний мужчина. Он рассказал, что получил травму глаза в результате дорожного конфликта от 36-летнего водителя ВАЗ-2114.

На месте происшествия правоохранители задержали и других участников драки, которые были в машине. Всего их оказалось трое. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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