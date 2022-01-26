Александра Поимцева из хозяйства «Индустриальный» наградил Владимир Путин

Награда от Президента

Тракторист-машинист Александр Поимцев из Екатериновского района знает и любит свое дело. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю работу Президент РФ Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Мастер своего дела

О награде Александр Поимцев узнал от своего руководителя, генерального директора НАО «Индустриальный» Николая Гераськина. Николай Николаевич собрал коллектив и зачитал Указ Президента о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Сергеевича Поимцева. Александр был рад и немного ошеломлен известием.

- Конечно, очень приятно, когда отмечают на таком высоком уровне! - признается Александр Сергеевич.

Он честный труженик, всегда работающий на совесть. Родился в 1981 году и всю жизнь прожил в Екатериновском районе, в селе Изнаир. По его собственному признанию, никогда и в мыслях не было покидать малую родину. Уезжал лишь однажды, когда был призван на службу в армию. Долг Родине отдавал на Камчатке, в химических войсках Военно-морского флота.

После службы в армии Александр вернулся домой, где его ждала не только семья, но и родной коллектив. Сейчас Александр отвечает за два новых, современных трактора и комбайн.

На предприятии отмечают, что Александр бережно относится к технике, виртуозно управляется с тракторами и комбайнами, быстро и качественно работает. На его счету множество наград районного, регионального и федерального значения. И вот теперь его труд отметил Президент РФ!

Стоит отметить, что Александр - потомственный тракторист. Его отец, Сергей Николаевич, также много лет трудился в хозяйстве «Индустриальный». Сыновья пошли по стопам отца, брат Александра, Сергей, работает за штурвалом комбайна. Втроем семья Поимцевых ежегодно убирает тысячи тонн зерна, продолжая славные традиции хлеборобов.

Александр Поимцев

Все работают на результат

Вот уже 20 лет Александр трудится на предприятии «Индустриальный». Собственно, других мест работы у него не было: в родном селе мужчину все устраивает - и работа, и условия труда.

- У нас хорошее хозяйство! - с гордостью отмечает тракторист.

С этим не поспоришь. За высокие показатели предприятие неоднократно было занесено на областную Доску почета, отмечалось переходящими кубками губернатора за наивысшую урожайность подсолнечника и зерновых.

Руководство и коллектив действуют в одном ключе, и предприятие год от года развивается. Для этого ежегодно вкладываются десятки миллионов рублей в обновление основных фондов, применяются последние научные разработки, используются передовые технологии. Достойная оплата труда, уважение и поддержка для людей дорогого стоит.

- Нужно стараться работать, не подводить руководителя, добиваться успеха, - отмечает Александр Поимцев.

Все работают дружно, поэтому результат есть и будет.