Эта неделя в Саратовской области будет морозной и почти без снега

Саратовскую область вновь завалит снегом в субботу Фото: Наталия Калинина

Заместитель начальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «Комсомолке» о погоде в регионе на эту неделю. Снегопады вновь обрушатся на область в выходные.

На этой неделе на территории региона сохранится морозная погода. Сегодня-завтра – без существенных осадков, а затем вновь в область придут снега, которые будут выпадать с перерывами в 10-15 часов. Это связано с предстоящим прохождением атмосферных фронтов. В течение недели осадки будут небольшими и умеренными, а к выходным, в частности в субботу 29-го, обещают сильный снег. Напомним, на сегодняшний день в области выпало уже 240 процентов от месячной нормы осадков.

Из-за поступления разнородных воздушных масс в течение недели обещают разброс температур. Так, в северных районах ночью будет от 16 до 21 градусов мороза, а в южных – от 9 до 14. Днём будет от 6 до 11 градусов ниже нуля, в северных районах – до минус 16.

Большую часть недели температура будет именно такой, но чуть более теплым днём окажется среда, 26 января:

- Поступит относительно теплая воздушная масса. Температурный фон в ночные часы будет повышен – от 10 до 15 градусов мороза, только при прояснении в северной части – до минус 20. В дневные часы в основном минус 6-11. Затем температура вновь понизится, - уточнила Цветайло.

Ветер обещают переменных направлений с преобладанием южной четверти – от 4 до 9 метров в секунду, порывы – до 12 м/с.

В Саратове погода будет похожей. Подробнее читайте тут.

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