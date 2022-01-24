В Саратове выпало 19 сантиметров снега за один выходной день

В Саратове снежно

В Саратове, только в эту субботу, выпало 19 сантиметров снега. Месячная норма осадков была превышена почти в 1,5 раза.

С начала января в городе выпало 240 процентов от месячной нормы осадков, о чем информируют специалисты Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ночь с 23 на 24 января в городе выпало 0,2 мм осадков. Высота снежного покрова достигла 77 сантиметров, при том, что норма составляет 26 сантиметров.

За недавний снегопад, который шел три дня, выпало 69 процентов месячной нормы снега. Больше всего осадков пришлось на 22 января. Тогда улицы города покрыли сразу 19 сантиметров снега.

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