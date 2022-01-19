Крещенские купания в Саратовской области: Рассказываем, как это было

В Энгельсе сделали уникальную купель
В Саратовской области в минувшую ночь более чем в 40 местах прошли крещенские купания.
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По традиции, самые массовые были в Саратове, Энгельсе и Балаково.
В областном центре Митрополит Игнатий совершил всенощное бдение 18 января в Покровском соборе в канун Святого Богоявления, празднования Крещения.
Митрополит Игнатий совершил Всенощное бдение
В Саратове иордани были оборудованы и освящены на Набережной, в районе нового пляжа и в Затоне.
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Сюда пришли сотни человек. Безопасность обеспечивали сотрудники МЧС.
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А в Балаково в купель окунулся глава района - Сергей Грачев и поздравил всех православных с праздником.
В Энгельсе прошел традиционный крестный ход, шествие от Свято-Троцкого кафедрального собора до городской набережной возглавил епископ Покровский и Николаевский Пахомий.
Крестный ход в Энгельсе
В этом году иордань у энгельсского городского пляжа была необычной формы. За образец взяли историческую фотографию – освящение воды на реке Суре в Иваньково в 1931 году.
В Энгельсе сделали уникальную купель
Владыка Пахомий совершил чин Великого освящения воды и окропил молящихся.
В праздновании приняли участие сотни покровчан и гостей города.
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