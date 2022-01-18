Из Солнечного - в Кремниевую долину

Алексей Иваненко (второй справа) — сооснователь и глава разработчика водородных топливных элементов для авиации HyPoint

Несколько дней назад про Иваненко вышла статья в Forbes. Наш земляк, сооснователь и генеральный директор (founder & CEO) компании HyPoint, в 2007 году закончил Саратовский Государственный Технический Университет. А в 2018 основал многомиллионный стартап по производству водородных топливных элементов для авиации в Кремниевой долине (Сан-Франциско, Калифорния, США).

О жизни в Саратове, студенческих годах и карьере Алексея Иваненко расспросил самый молодой журналист Саратовской области, нынешний студент политеха Николай Максимов. Юный корреспондент доказал, что правило шести рукопожатий работает, с помощью современных технологий буквально «дотянувшись» через 12 часовых поясов до своего героя.

Алексей Иваненко

О Саратове Иваненко говорит с теплотой и ностальгией, называя его «раем» и «местом, где прошло детство и становление личности».

Беседа получилась содержательной и неформальной. Иваненко рассказал, как шагнули технологии за последние 20 лет, и насколько в мире сейчас востребован дистанционный формат обучения и новые изобретения.

- Наступил XXI век, бесполезно бороться с дистанционкой. Если бы не ковид, то какие-то другие процессы повлияли бы. Потому что скорость обучения и скорость потоков информации растет. Технологии развиваются настолько стремительно, что даже 4 года назад кто бы мог подумать и представить, о том, что будут программы по созданию водородной авиации. Кто вообще мог об этом подумать? А это происходит такими скоростями, что даже не уследишь. Я только за обучение онлайн. Я уверен, что в этой индустрии еще много направлений, которые нужно подтянуть и подкрутить, но сопротивляться бессмысленно, — отметил спикер и пояснил, что все переговоры уже давно ведет через zoom.

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Отвечая на вопросы журналиста, он упоминал о нюансах работы с крупными инвесторами, и каково это быть «слишком русским» на западном рынке технологий.

Полную версию часового интервью Николай Максимов опубликовал на своем YouTube-канале.

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