В День печати губернатор наградил руководителя холдинга «Волга-Медиа» за успешную работу

Награда отмечает работу холдинга "Волга-Медиа"

В День печати, который отмечается в России 13 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев наградил почетной грамотой генерального директора холдинга «Волга-Медиа» Марию Усову.

Торжественная церемония по случаю Дня печати прошла 13 января в читальном зале библиотеки СГТУ им. Гагарина Ю.А.

Губернатор поприветствовал собравшихся гостей и поблагодарил за непрерывную четкую работу в условиях непростой ситуации пандемии коронавируса.

- Все вы, уважаемые друзья, подробно знакомы с повесткой. Информированность и аналитический подход – ваш конёк, часть ремесла. Мало того, вы активно задействованы в наших общих делах. И порой случается так, что первыми обозначаете факторы риска, на которые нужно вовремя обратить внимание. Спасибо за ответственность, за то, что остаетесь голосом граждан, болеете душой за всё происходящее, помогаете людям. Бьете тревогу, когда это нужно, и ведете диалог с властью. Спасибо за профессионально отработанную информационную кампанию по вакцинации и, пожалуйста, не останавливайтесь, - сказал в поздравительной речи Валерий Радаев.

Глава региона вручил почетные грамоты нескольким работникам и руководителям предприятий сферы печати и масс-медиа. Среди награжденных – генеральный директор медиа-холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова. Она получила почетную грамоту из рук губернатора за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе. Как было отмечено при вручении награды, благодаря ее профессионализму и чуткому руководству, успешно работают и прогрессивно развиваются ряд ведущих саратовских СМИ и передовая по технологиям типография, которые входят в холдинг «Волга-Медиа».

Губернатор наградил генерального директора холдинга "Волга-Медиа" Марию Усову

Валерий Радаев также вручил почетный знак губернатора руководителю регионального отделения Союза журналистов Лидии Златогорской.

Она выступила на торжественном мероприятии и напомнила, что в 2022 году исполняется 65 лет региональному отделению Союза журналистов. Златогорская, пожелала всем больше свободы и выразила надежду, что получится возобновить фестиваль региональных СМИ, который приостановили из-за ситуации с пандемией.

- Современное информационное поле – безгранично. Печатные издания, телерадиоэфир, интернет-ресурсы, соцсети, телеграм-каналы. Такое разнообразие налагает особую ответственность на тех, кто формирует новости, высказывает мнения, комментирует события. Ваши читатели и зрители - все возрастные и социальные группы, от школьников до ветеранов. И тем важнее быть максимально объективными и взвешенными. В конечном счете, мы с вами заинтересованы в главном – чтобы у людей был созидательный и позитивный настрой, оставалась уверенность в завтрашнем дне. Потому что только с таким настроем вместе с населением сможем находить эффективные решения. Ведь, как известно, тот, кто не хочет действовать – находит причины, а кто хочет – ищет возможности.

Дорогие друзья! Поздравляю с профессиональным праздником! Здоровья и удачи в 2022-ом году! – поздравил с Днем печати глава региона.

В связи с действующими ограничениями, связанными с пандемией, мероприятие прошло с соблюдением требований безопасности.

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