Роспотребнадзор не исключает введение обязательной вакцинации в Саратовской области

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В эти минуты в региональном минздраве проходит брифинг по вопросам коронавируса. Представитель Роспотребнадзора Игорь Вяткин рассказал о возможности введения обязательной вакцинации в Саратовской области.

- Такой вариант не исключаем, мы всегда мониторим эпидситуацию, в зависимости от этого принимаем решения. Согласно законам РФ, вакцинация от коронавируса - прививка по рекомендации. Поскольку в законе прописана возможность введения обязательной вакцинации, этиот вариант не исключен, эпидситуация покажет дальнейшее развитие событий. Если такой вариант будет рассмотрен, то это коснется не всех. В перву4ю очередь вакцинировать будем отдельные категории граждан: работников медучреждений, сферы услуг, образования. Не обязательно, что вакцина станет обязательной для каждого человека, - сообщил Игорь Вяткин

На сегодняшнее утро первым компонентом привились 300 976 жителей региона, 235 240 - вторым. На особом контроле вакцинация населения 60+. Сейчас охват этой категории составляет 46%.

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