Партия «Новые люди»выяснила судьбу трамваев Саратова

В Саратове одна из старейших трамвайных систем России.

Печаль с трамваями в Саратове началась после развала СССР, в лихие 90-е. «Аннушки» стали больше простаивать в ремонте, чем ездить по рельсам. С тех пор власть дважды предпринимала попытки исправить положение. Новые люди исследовали ситуацию и выяснили, почему у чиновников ничего не вышло. А главное – что надо сделать для спасения саратовского трамвая.

Напомним, что в Саратове одна из старейших трамвайных систем России. Первый трамвай вышел на линию 113 лет назад. С тех пор «Аннушка» (имя пошло от трамвайного маршрута «А» в Москве) самый популярный вид общественного транспорта у горожан. Опрос партии «Новые люди» показал, что люди от 45 лет и сегодня пользуются трамваем минимум 4-5 раз в неделю. Если на рельсах не случается ЧП, что происходит всё чаще.

В 2021 году на линии поступили более 30 новый трамваев. Однако проблемы это не решило.

Почему не помогли новые трамваи

Во-первых, «новые» трамваи оказались «Аннушками» 80-х годов прошлого века. Мнение саратовцев по этому поводу разделилось. Одни были благодарны тому, что получили. Другие восприняли жест как подачку.

Отметим, в ходе опроса выяснилось: люди даже не знали, что регион купил эти трамваи, а не получил бесплатно.

Но главная проблема в том, что власти не с того начали. Согласно выводам экспертов, решать проблему надо в комплексе. И начинать с ремонт трамвайных путей.

Чтобы новый электротранспорт вышел на налаженную и отремонтированную сеть. Только так можно избежать износа транспорта в ближайшие 5 лет.