Программа «Единой России» прошла проверку временем

Николай Панков рассказал, чего добилась партия в Саратовской области

Лидер ЕР Дмитрий Медведев на заседании высшего и генерального советов партии отчитался о выполнении предвыборной программы за 2016 год.

- Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Сейчас она выполнена, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, — заявил Медведев.

Он отметил, что приоритетом для «Единой России» всегда было улучшение качества жизни граждан, прежде всего за счет совершенствования систем здравоохранения и образования. Также лидер ЕР напомнил, что в период пандемии партия направляла все свои ресурсы на помощь россиянам. Так, в каждом регионе действовали волонтерские центры, в которых работало более 100 000 добровольцев. Были организованы пункты сбора помощи пострадавшим. В Госдуме регулярно инициировалось принятие законов, облегчающих положение населения. Например, были приняты изменения в Трудовой кодекс, упрощающие отношения работодателей и удаленных сотрудников, пишет nashgorod.ru.

Была и прямая финансовая помощь. Так, свыше 500 млн рублей партия направила на закупку автомобилей для медучреждений, приобретение защитных средств, продуктовых наборов для медиков и многого другого.

Если говорить о других аспектах программы, то за 5 лет была проделана серьезная работа по поддержке российского предпринимательства. Также снизилась зависимость России от колебаний нефтяного рынка.

Есть сдвиги и в социальной политике. К примеру, программа материнского капитала продлена еще на 5 лет, увеличены пособия для беременных и родителей-одиночек, упростилось получение пенсии по инвалидности. Жителям сельских районов стала доступна ипотека под 3%. А для защиты дольщиков была проведена реформа, защищающая дольщиков, им стала доступна компенсация за недострои.

Наконец, именно единороссы инициировали и продвинули закон о горячих обедах для всех младших школьников Российской Федерации.

Не забывали в эту пятилетку и о защите природы. «Единая Россия» поддержала меры по усилению ответственности крупного бизнеса в экологической плоскости.

По информации официального партийного сайта er.ru, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский заявил, что выполненная программа за 2016 год дает единороссам хорошую стартовую позицию в 2021 году.

Партия подтвердила, что реально выполняет свои обещания.

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков рассказал, чего добилась партия в регионе.

- В Саратовской области более 45 тыс. членов партии. А прошедшее предварительное голосование с высокой явкой (более 13 % от числа избирателей) лишний раз доказывает, что программа партии остается актуальной для большинства жителей.

«Единая Россия» приоритетом для себя всегда ставила конкретные дела и проекты. Так, в Саратовской области в прошлом году в рамках партийных проектов было введено в эксплуатацию 4 новые школы и 7 детских садов, а в этом году еще 2 школы и 9 детских садов. Отремонтированы 16 сельских домов культуры, и еще 15 будут отремонтированы в текущем году. 229 километров региональных дорог приведено в нормативное состояние, а в 2021 году еще 233 километра будет капитально восстановлено. Эта работа не остается незамеченной простыми людьми, которые своими голосами на выборах разного уровня поддерживают партию «Единая Россия», — отметил Панков.

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