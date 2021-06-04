После разговора с Володиным пенсионерке из Саратова подняли пенсию

Встреча Вячеслава Володина с Анной Александровной в Саратове

Пенсионный фонд России сделал перерасчет пенсионерке Анне Александровне из Саратова после разговора со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Напомним, ветеран труда в конце апреля 2021 года пожаловалась ему на резкий рост цен и отсутствие льгот.

В пресс-службе Отделения ПФР по Саратовской области «КП-Саратов» рассказали, что они не занимаются вопросами установления льгот и присвоением статуса ветерана труда.

- Вместе с тем 31 мая специалист управления ПФР по телефону вместе с Анной Александровной оформили заявление на перерасчет пенсии. Причина перерасчета — поступление документов о заработке, которые были запрошены специалистами управления ПФР ранее в ходе плановой проверки пенсионных дел жителей региона, — отметили в пресс-службе.

Анне Александровне произведут перерасчет с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, то есть с 1 июня.

Также в ПФР напомнили, что они постоянно ведут проверку «пенсионных дел» жителей области, в том числе и тех, кто уже давно вышел на заслуженный отдых.

Специалисты делают запросы о зарплате за весь период работы в организации и архивные учреждения, в том числе иностранные.

- Если при поступлении документов возможно увеличение пенсии, производится перерасчет пенсии, — сообщили в областном отделении ПФР.

А заявление на перерасчет граждане могут подать дистанционно, оставив согласие по телефону.

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