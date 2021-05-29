ФСБ распространило новое видео задержания неонацистов в Саратове

Кадр с видео ЦОС ФСБ по задержанию неонацистов в Саратове

Ножи с символикой фашистской организации, дубинки, пневматическое и огнестрельное оружие, а также большое количество изображений и рисунков свастики и иных нацистских и националистических символов обнаружили сотрудники ФСБ при обысках в квартирах молодых людей в Саратове. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.

ЦОС ФСБ России распространило видео «по задержанию участников украинской молодежной радикальной группировки "М.К.У." в Саратове».

На кадрах оперативной съемки показано задержание по различным адресам в Саратове нескольких подростков и молодых людей. В их квартирах обнаружены оружие, как холодное, так и огнестрельное, боеприпасы. Кроме того, изъята литература, одежда с символикой националистического, нацистского и фашистского толка.

ФСБ также продемонстрировало фрагмент видео, изъятого у подростков, с группой молодых людей, вскидывающих руки в нацистском приветствии.

Сопротивления при задержании никто не оказывал.

Напомним, вчера, 28 мая стало известно о задержании в Саратове восьмерых подростков в возрасте от 16 до 21 года.

Члены сообщества собирались избивать людей в общественных местах из-за политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды. Они привлекали сторонников через интернет. Четверо проходят по делу как участники сообщества. Трех основателей отправили под стражу, еще одного отпустили под домашний арест.

Парней обвиняют в преступлении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете, четверо юношей, по данным следствия, в 2020 году создали экстремистское сообщество. При этом они уже являлись сторонниками неонацистских, националистических взглядов, а двое заявили, что считают себя приверженцами неонацистского движения «М.К.У».

Про это движение известно, что возникло оно, якобы, на Украине в 2018 году. В России первые упоминания о нем в сообщениях правоохранителей появились в конце зимы 2021 года.

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