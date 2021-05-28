В Саратове задержали членов неонацистской радикальной группировки

Кадр оперативной съемки

В Саратове задержали восьмерых подростков — участников неонацистской радикальной группировки.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбудил уголовные дела о создании и участии в экстремистском сообществе.

Задержанными оказались парни в возрасте от 16 до 21 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете, четверо юношей, по данным следствия, в 2020 году создали экстремистское сообщество. При этом они уже являлись сторонниками неонацистских, националистических взглядов, а двое считали себя приверженцами проукраинского движения «МКУ».

Члены сообшества собирались избивать людей в общественных местах из-за политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды. Они расширяли свою сеть, привлекая желающих участвовать в преступления через интернет. Таким образом, они собрали еще четырех парней. Последние проходят по делу как участники сообщества, а не создатели. Трех основателей отправили под стражу, еще одного отпустили под домашний арест. Они дают признательные показания.

Злоумышленников поймали сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России и УФСБ России по Саратовской области. У них прошли обыски при силовой поддержке Росгвардии.

Федеральный СК распространил видеозапись оперативного задержания, где зафиксированы обыски. У парней нашли пневматику, ножи, биты, нацистские символы. На вопрос оперативников, зачем они рассылали эту информацию, один из задержанных ответил, что «с целью информации».

Из домов парней изъяли мобильники, компьютеры, ноутбуки, планшеты с информацией, одежду с характерной атрибутикой.

Парней обвиняют в преступлении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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