Партия «Новые люди» выдвинет в Госдуму саратовского тренера-нутрициолога

Новые люди считают, что лучшими кандидатами могут стать те, кто уже занимается социальными проектами в городах и регионах.

Завершился очередной этап подготовки кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди». Защищать интересы людей на федеральном уровне призваны известные местные активисты. Так новая политическая партия стремится стать первой «партией от регионов». Это уже принесло результаты на региональных выборах в 2020-м году. Тогда в четырёх регионах представители партии одержали победу.

Это люди, пытающиеся повысить качество жизни в стране. Ставка идет на известных общественных деятелей и блогеров, которые не стесняются брать на себя ответственность и предлагают эффективные решения.

Отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Саратовской области прошла эксперт по здоровому образу жизни Елена Хохлова. Ее деятельность сфокусирована на сохранении здоровья людей и возможности активного долголетия. Елена проводит обучение в школах и спортивных секциях, работает с молодыми мамами и пенсионерами. В своём блоге она рассказывает об основах правильного питания. Обучает системе поддержки ресурсов организма без лекарств. Делится методиками для похудения и общего оздоровления.

«Мне очень близка позиция партии «Новые люди».

Иметь возможность жить полноценной, интересной жизнью нужно в любом возрасте. Даже если соответствующая среда уже создана, важно научить самих людей заботиться о себе, о своем здоровье, об эмоциональном состоянии. Это должно стать государственной политикой, рассказывает Елена Хохлова. — Поэтому, когда меня пригласили на обучение будущих кандидатов, я ни минуты не сомневалась: нам с Новыми людьми определенно по пути».

Как признается Елена, её привлекла не только программа партии, но сам принцип подбора команды кандидатов.

Партия делает ставку на молодых, активных, талантливых ребят. Многие из них уже известны в своих регионах проектами, где решающую роль играют не «связи» или деньги, а реальные люди и их поддержка.