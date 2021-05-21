Погода в выходные в Саратовской области будет неравномерной с дождями и жарой

Погода на выходных в Саратове будет летней Фото: Екатерина Семенова

В выходные, 22 и 23 мая, в Саратовской области будет летняя погода.

- Но вот температура будет неоднородной. Это связано с разными воздушными массами, которые будут идти по руслу Волги. В Правобережье будут циркулировать северные и северо-восточные потоки воздуха, а в Левобережье придет жаркий воздух с юга, — рассказала «КП-Саратов» замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Но разница в температурном режиме будет проявляться именно днем. В Левобережье воздух разогреется до +30… +35 градусов, на юго-востоке — до +38, а в Правобережье в это же время будет +20… +25 градусов тепла. Ночью будет +14… +19 градусов.

В Левобережье будет жара Фото: Екатерина Семенова

Также в эти выходные над территорией области будут образовывать кучево-дождевые облака, также именуемые грозовыми. Они повлекут за собой кратковременные и что немаловажно — локальные ливни. Например, в одном районе Саратова будет идти дождь со шквалистым усилением ветра, а в другом — будет сухо и тепло.

Примерно такое облако вчера заметили жители Саратова и назвали его «ядерным», потому что оно было похоже на гриб от ядерного взрыва.

В районах области будет разная погода — где-то жара, а где-то прохлада Фото: Ольга Симонова

Однако эти осадки не способствуют улучшению ситуации с пожарной опасностью, которая остается высокой. В некоторых районах Левобережья и Хвалынском она чрезвычайная.

Температура воды в Волге сейчас на отметке 13 градусов. Это выше, чем в тот же период 2020 года. Тогда было +11,8 градуса.

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