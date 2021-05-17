В Саратове произошла массовая драка между юными хоккеистами

Массовая драка хоккеистов в Саратове. Скриншот из видео

В Саратове вчера, 16 мая, случилась массовая драка между 12-летними хоккеистами.

В ФОКе «Заводской» в потасовке сошлись ребята из команд «Айсберг» из Горячего Ключа Краснодарского края и «Олимп» из Самары.

Причиной драки стало нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. При этом они же и инициировали драку.

- Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты «Олимпа». Да, Вот так финал, — отметил комментатор матча.

В итоге юных спортсменов разнимали судьи и родители.

Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу «Айсберга» из Краснодарского края. Им же и присудили победу.

Один из организаторов турнира, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «КП-Саратов», что травм у участников не было.

- Все по правилам. Зачинщикам драки засчитано поражение, — отметил он.

В социальных сетях комментаторы отметили, что многое зависит от честности судей, а некоторые вспомнили себя в детстве.

Напомним, это не первая массовая драка между детьми-хоккеистами в Саратове. В августе 2019 года в ледовом дворце спорта «Кристалл» подрались десятилетние игроки команд «Комета» из Самары и «Аксай» Ростов-на-Дону.

Тогда причиной драки стало то, что ростовский хоккеист забросил шайбу в пустые ворота «Кометы» после свистка арбитра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.