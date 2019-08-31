2019-08-31T10:06:24+03:00
Спорт

«Ледовое побоище»: 10-летние хоккеисты устроили массовую драку после матча в Саратове

Сражение клюшками длилось около минуты [видео]
Екатерина Семенова
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Юные хоккееисты устроили массовую драку в Саратове. Скрин из видео очевидцаЮные хоккееисты устроили массовую драку в Саратове. Скрин из видео очевидца
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В Саратове юные хоккеисты устроили побоище после завершения матча.

По информации местного СМИ «ИА «Взгляд-инфо», массовая драка произошла между спортсменами команд «Комета» из Самары и «Аксай» Ростов-на-Дону.

Матч состоялся 30 августа в саратовском ледовом дворце спорта «Кристалл». На ледовой арене сошлись юные хоккеисты 2009 года рождения. Спортсмены из Самары разгромили соперников со счетом 7:3, но завершить состязания мирно не удалось: после финального свистка завязалась потасовка.

Одной из возможных версий причины драки является то, что игрок команды «Аксай» забросил шайбу в пустые ворота «Кометы», что также произошло после свистка арбитра. 10-летние хоккеисты не смогли удержаться от эмоций и кинулись в драку, в которой принял участие практически весь состав обеих команд. Судьи предпочли не вмешиваться, дождались окончания разборок и развели детей.

В общей сложности, «ледовое побоище» длилось около минуты. О пострадавших не сообщается.

Хоккейный матч детских команд в Саратове закончился массовой дракой.Видео ИА "Взгляд-инфо".

На следующий день появился комментарий Вадима Тихомирова, судьи Всероссийской категории. Его слова процитировала саратовская хоккейная школа «Кристалл».

По словам Тихомирова, судьи действительно не имели права вмешиваться в драку, они могли лишь следить за соблюдением безопасности.

- Если бы кто-то из ребят потерял экипировку, потасовка была бы немедленно остановлена. Именно по таким правилам во всем мире играют в хоккей, – отметил судья.

Он напомнил, что хоккей – игра контактная.

В комментариях очевидцы сообщают о других случаях физической грубости, что встречается на хоккее. Например, по словам очевидцев, в тот же день до этого в рамках турнира, когда балаковский «Кристалл» играл с командой «Саров», одного из юных спортсменов сильно ударили клюшкой. В итоге мальчик получил травму руки, есть подозрение на перелом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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