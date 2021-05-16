Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

Легковушка столкнулась с грузовиком на саратовской трассе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Возле села Седовка Петровского района Саратовской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 17:20 на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.
По предварительной версии, автомобиля ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого обе машины съехали в кювет, фура перевернулась.
Погибли четыре человека из легковушки: женщина-водитель, чей возраст и данные сейчас устанавливаются, один взрослый и два несовершеннолетних пассажира — 10-летний мальчик и семилетняя девочка.
В Госавтоинспекции уточнили, что все пострадавшие скончались на месте.
Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные обстоятельства трагедии. Также там находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.
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