Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

Легковушка столкнулась с грузовиком на саратовской трассе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Возле села Седовка Петровского района Саратовской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 17:20 на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.

По предварительной версии, автомобиля ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого обе машины съехали в кювет, фура перевернулась.

Погибли четыре человека из легковушки: женщина-водитель, чей возраст и данные сейчас устанавливаются, один взрослый и два несовершеннолетних пассажира — 10-летний мальчик и семилетняя девочка.

В Госавтоинспекции уточнили, что все пострадавшие скончались на месте.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные обстоятельства трагедии. Также там находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.

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