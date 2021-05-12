К середине мая саратовцев ждет жара в +30 градусов

Саратовцев ожидает летняя погода уже в конце текущей недели Фото: Екатерина Семенова

Саратовскую область в ближайшую неделю ожидают перепады температуры. Она будет серьезно меняется в течение суток, а к концу недели погода станет по-настоящему летней.

Об этом «КП-Саратов» рассказала Светлана Цветайло, замруководителя Саратовского областного Гидрометцентра.

В ближайшие два дня на погоду у нас будет влиять циклон, расположившийся сейчас над Азовским морем, дожди продолжатся.

- В ближайшие два дня мы будем находиться в зоне действия южного циклона, который нам принес недавние осадки, и который против всех правил сместился не на восток. А на Азовское море. Он там задержится и будет оказывать влияние на нашу область, в природных масштабах Саратов и Азовское море — очень близко.

12 и 13 мая в области будут осадки. 12 мая по большей части кратковременные ливневые дожди в северной и восточной части региона. 13 мая прогнозируются грозы в районах, прилегающих к Волге, особенно сильные в местностях прилегающих к Волгоградской области, - уточнила Светлана Цветайло.

Светлана Цветайло

В эти дни будет достаточно ветренно. Если средняя скорость юго-восточного ветра 12-13 мая укладывается в значения 5-10 метров в секунду, то при грозах возможны шквалы со скоростью до 15-17 метров в секунду.

А начиная с пятницы в Саратовской области покажется настоящее лето.

- С пятницы, 14 мая, и до конца недели у нас будет погода антициклонального типа с повышением температуры воздуха. Если 12-13 мая она будет укладываться в диапазон от 21 до 26 градусов в Левобережье и от 17 до 22 - в Правобережье, то с 14 по 16 мая температура днем прогреется в большинстве районов от 25 до 30 градусов. Ночные температуры тоже не подведут и будут уже даже вполне летними — от 13 до 18 градусов тепла, - сообщила Цветайло.

По ее данным, в ближайшую неделю погода будет сопутствовать дачникам и огородникам — заморозков, которые могут угрожать рассаде, не будет.

- Ожидать заморозков, опасных для рассады, огородникам на этой неделе не стоит, даже в Правобережье, где предстоящей ночью похолодает до плюс трех градусов. Почва там настолько увлажнена, что при похолодании произойдет образование поземного тумана, который будет играть роль защитной шапки для молодой рассады. До середины третьей декады мая вторжений холодного воздуха в Саратовскую область не ожидается, заморозков не прогнозируется, - сообщила Светлана Цветайло.

Рассаде заморозки не угрожают, пока Фото: Александр Уриевский

А вот купальный сезон в Саратовской области откроется еще не скоро и не только потому, что мало готовых официальных пляжей. Купальный сезон начинается в Саратове с достижения температуры в Волгоградском водохранилище 18 градусов тепла. При этом желательно чтобы и температура воздуха была комфортной, хотя бы 20-22 градуса.

- По утренним данным 11 мая вода в Волге у Саратова - всего лишь 8,6% тепла, самая теплая Волга возле Маркса, там плюс 10 градусов. Так что о купании пока говорить не стоит, если вы не любитель моржевания. Если температура воздуха 25-30 градусов продержится до конца мая, то, вероятно, в июне уже можно открыть купальный сезон. Но этого не произойдет, потому что в верховьях Волги температура менее устойчивая, а еще с 18 мая в Саратовской области температура снизится до 21 — 25 градусов. Кроме того, наблюдаются большие суточные амплитуды, перепады ночных и дневных температур до 18-20 градусов. Жаркая погода длится всего несколько часов после обеда. Таким образом Волга еще долго не прогреется, и даже в более мелких водоемах до купального сезона еще далеко, это пока небезопасно, - пояснила Светлана Цветайло.

Любоваться Волгой можно и нужно, а вот купаться пока не рекомендуется Фото: Александр Уриевский

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