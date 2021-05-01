1 мая, труд, Саратов. В чем смысл?

Памятник «Борцам революции 1905 года»

Журналист и общественный деятель Александр Березин 1 мая, в День Весны и Труда, поразмышлял о значении праздника. Предлагаем читателям «КП-Саратов» ознакомится с его работой.

В начале апреля с подачи депутата Госдумы от Саратовской области Николая Панкова фраза «...из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» вошла в оборот. Сегодня 1 мая, в бывший некогда День международной солидарности трудящихся, стоит вспомнить, в чем смысл этого праздника и какое отношение он имеет к Саратову.

Праздник на протяжении своей истории имел разные названия, но наиболее точно отражает его смысл – День международной солидарности трудящихся. Свое начало он берет в далеком Чикаго, в столь же далеком 1886 году. Все началось с требований рабочих местных заводов установить 8-часовой рабочий день. В России того времени рабочий день мог составлять 14, 16 и более часов, в том числе для женщин и детей. И это только один существенный аспект унизительно рабского положения рабочих, против которого развернулось международное рабочее движение.

В 1918 году Советский союз первым в мире сделал этот праздник государственным и не просто закрепил право на 8-часовой рабочий день, а статус рабочего поднял на небывалую высоту, подкрепив его впервые в истории человечества целым набором прав. Среди них право на ежегодный отпуск, право на бесплатное образование, медицинское обслуживание и т.д., Возвышается же над ними право на труд.

Именно по этой причине на главном здании области – на фасаде Правительства Саратовской области, находится иконоподобная мозаика авторства Юрия Валькова «Освобожденный труд».

Мозаика «Освобожденный труд» на здании Правительства Саратовской области

Право на труд, освобожденный труд... Что же такое этот знакомый вроде бы каждому – труд? И в чем конкретно была необходимость его освобождать и наделять особым статусом. Когда, как не сегодня об этом вспомнить.

За советом обратимся к человеку, чья теория легла в основу второго по мощи государства мира, на пике своего могущества им был СССР. Сегодня это Китай. Как же понимал труд незабвенный Карл Маркс?

В ключевой его работе, в первом томе «Капитала», Маркс так объясняет труд: «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой».

При этом интересно, что самого человека Маркс от природы не отделяет: «Веществу природы он сам противостоит как сила природы».

Человеку для поддержания жизни нужно обмениваться с природой, обобщенно говоря, веществом: «Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы».

Здесь Маркс переходит к главному: «Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти».

То есть, труд – это процесс изменения или преобразования, который порождает и изменение самого трудящегося человека.

При этом Маркс добавляет, что шевеления ног, рук и головы недостаточно, есть еще одно уже совсем тонкое дело – внимание и воля человека. «...в течение всего времени труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и при том необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения, следовательно чем меньше рабочий наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил».

Таким образом мы выяснили, что труд это процесс изменения природного вещества человеком, в ходе которого он и сам меняется. Так почему же его необходимо освободить, как показано выше на мозаике «Освобожденный труд», с оружием в руках и ценой жизни солдат?

Стоит еще раз напомнить, что именно рабочие заводов в XIX веке находились в наиболее рабском положении. Им было не до наслаждения трудом и счастья, коим озарены люди в верхней части мозаики. Вопрос стоял буквально жизни и смерти, преобразование природного вещества оплачивалось беспросветной и недолгой жизнью рабочих. То есть такой труд был разрушителен для человека.

Маркс также обсуждает, как именно владельцы заводов изымают у рабочих ценность их труда через механизм возникновения прибавочной стоимости созданного ими товара. Владельцы заводов, хотели бы лишиться этой прибыли? Конечно, нет, и без боя они даже с частью прибыли не хотели расставаться. От этого желания частных собственников требовалось освободить труд рабочих. Чтобы таким образом открыть новые возможности для развития человеческого общества.

Поэтому в СССР, ввели право не на абы какой труд, а на освобожденный, результатами которого человек мог насладиться. Причем с особой ритуальностью на демонстрациях в специально отведенный выходной день – 1 мая.

Что еще в Саратове, помимо мозаики на здании Правительства имеет отношение к этому празднику?

В память о долгожданном освобождении труда в Саратове на бывшей Институтской площади 1 мая 1924 года заложили первый камень памятника «Борцам революции 1905 года».

Памятник в честь двадцатилетия Первой русской революции 1905 года

Рабочие всей Саратовской области горячо поддержали идею железнодорожников создать памятник, где отражались бы ключевые события эпохи 20 летней борьбы (с 1905 по 1925 годы) рабочих за освобождение своего труда. А именно три основных периода.

События 1905 года, в ходе которых на месте установки памятника казаками и полицией были убиты и ранены протестующие саратовские рабочие.

Восточная сторона памятника в честь событий 1905 года

С южной стороны памятника, отражены события Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В Саратове они завершились практически бескровно.

Южная сторона памятника в честь Октябрьской революции 1917 года

Чего не скажешь о Гражданской войне, в ходе которой рождалась Красная армия. Начало ей, положила иностранная интервенция и выступление казачьих войск в феврале 1918 года. Простой народ имел счет к казакам, жестоко подавлявших рабочие и крестьянские протесты. Вероятно собирательным образом народной силы, отплатившей казачеству, стал народный герой Василий Чапаев. Он понимал, как воюют казаки, и учил своих красноармейцев побеждать их в бою. За что и снискал уважение у казаков. Припоминается даже тот факт, что спустя два десятка лет (в 1937 году) сын семиреченского казака Иван Тютюнников поставил жирную точку в историческом противостоянии казачества и Красной армии, которое сейчас то и дело пытаются реанимировать. Тютюнников назвал покоренную им на Тянь-Шане вершину «Пиком Чапаева».

Западная сторона памятника в честь начала мирного и культурного строительства

На Западной стороне показан долгожданный мирный труд, на алтарь которого было столько положено.

Фрагмент комплекса «Памятник борцам революции 1905 года»

Памятник – триумф борьбы рабочих всего мира, он и создавался с огромной радостью и энергией. Еще в апреле 1924 года саратовцы начали выходить на воскресники, готовить площадь, рыть котлован под фундамент, подвозить с берега Волги песок и камни, заливать фундамент.

Фрагмент комплекса «Памятник борцам революции 1905 года»

На первом таком мероприятии собралось шесть тыс. человек, на втором — три тыс., в июле 1924 года завершали подготовительные работы 1 200 человек. Всего в течение года провели восемь воскресников. На возведение памятника рабочие и крестьяне со всей области перечисляли взносы, коих набралось порядка 25 тыс. рублей. По тем временам, огромная сумма.

Фрагмент комплекса «Памятник борцам революции 1905 года»

И по сей день памятник на окропленном кровью во имя труда месте, своим суровым видом напоминает, что 1 мая не пустая дата, а исторически глубоко символичная. Кстати, в язычестве ночь на 1 мая именуется Вальпургиевой, со всеми вытекающими...

Потерял ли труд в XXI веке то же содержание, что и в предшествующие века? Едва ли. При том, что содержание «Первомая» в постсоветский период стало другим. Переименование сыграло не последнюю роль, да и солидарностью трудящихся уже и не пахнет. То есть по словарю, активного сочувствия тех, кто по-настоящему трудится – нет. Нет ни общности интересов, ни единодушия. Остался только труд.

Читателя потрудившегося дойти сюда, верну в самое начало. Еще раз обратимся к цитате депутата Николая Панкова.

Она взята из поэмы ветерана Великой Отечественной Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом» 1946 года, за которую он получил Сталинскую премию.

Поэма «Флаг над сельсоветом» А. Недогонов. 1946 год

Произведение о возвратившемся с войны солдате и его ломке при перестройке с ратного труда на войне, на мирный труд после нее. Более полно фрагмент звучит так:

…Все, что тебе на грудь дают,

а им — в колхозный двор,

— все это наш единый труд:

из одного металла льют

медаль за бой,

медаль за труд,

и пушку, и топор...

Все правильно сказано и в преддверии нашего самого горячего праздника Дня Победы более чем актуально. Трудовые победы Великой Отечественной войны еще не так известны и изучены, нежели боевые. А нам, мирным людям, как раз этот опыт в практическом плане сегодня может представлять особенную ценность. Поэтому интерес к такой грани подвига дедов растет.

Если ветераны, вернувшись с войны, трудились в поле и достойны низкого поклон, как же получилось так, что медали за труд, то есть два Ордена Ленина – высшие государственные награды СССР, полученные Саратовской областью за рекордные урожаи в 1956 и 1970 годах, исчезли с Театральной площади? Вместе с ними исчезло и уважение к труду. Казалось бы оно вернулось в момент, когда перестали драпировать мозаику «Освобожденный труд», но нет, произошло немыслимое!

Так что же Саратов, со столь богатой историей будет 1 мая отмахиваться от себя и не замечать исчезнувшие символы, а к 9 мая ровно в том же месте проводить парад? Таков ли смысл праздника труда, 1 мая в Саратове...

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