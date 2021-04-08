Как Гагарин и Чапаев вместе покорили космос

Дом-музей имени Чапаева в Пугачеве Фото: Екатерина Семенова

Александр Березин, общественный деятель, журналист, член музейного совета мемориального Дома-музея Чапаева в Пугачеве, исследователь историко-культурного наследия Василия Ивановича Чапаева провел настоящее расследование и нашел связь между героем Гражданской войны в России и первым космонавтом Земли Юрием Гагариным.

- Исследование биографии и культурного наследия нашего легендарного начдива Василия Ивановича Чапаева постоянно упирается в удивительные факты. Например, в киргизской части Тянь-Шаня находится великолепная гора высотой более шести километров, названная в 1937 году «Пиком Чапаева» и как бы случайно он оказался на обложках голливудского фильма «Эверест». И вот Чапаев опять на передовой — с вершины своей горы ворвался в кинематограф XXI века. В художественном и документальном кино XX века, как мы знаем, он давно триумфально обосновался, — отметил Александр Березин.

Пик Чапаева на постере фильма «Эверест», 2015 г.

Также «случайно» два альпиниста экстра-класса Денис Урубко и Мария Карделл (Испания) к 130-му юбилею Чапаева в 2017 году совершили восхождение по сложнейшему маршруту «Шашка». Так Василий Иванович оказался на передовой профессионального альпинизма. Вершины тянутся к звездам, а Чапаев — к передовой. В 1961 году она была в космосе. Значит, и Чапаев где-то там.

Кто-то покрутит у виска, кто-то задастся вопросом — как же такое возможно? Чапаев-то погиб в 1919-м, а Гагарин полетел в 1961-м…

Перед тем, как ответить, вспомним, что Чапаев в мае 1945 года расписался на стенах Рейхстага, конечно, не лично, а руками родного племянника, танкиста Валентина Михайловича Чапаева. И руками многих других красноармейцев, громивших врага с именем Чапаева и по его примеру.

Валентин Чапаев с отцом Михаилом Ивановичем после премьеры фильма «Чапаев». г.Сталинград, 1935 г.

Именно племяннику Валентину выпала честь проложить Чапаеву дорогу в космос. Он рос в семье Чапаевых, воспитывался на рассказах, книгах, фильмах и славе своего именитого дяди. В 17 лет благодаря упорству и фамилии Валентин поступит в Саратовское танковое училище, чтобы командиром танка сражаться на передовой.

Валентин Михайлович Чапаев, 1943 г.

С ранениями потеряет первый Т-34 и получит второй — именной. Чтобы в Берлине в месте исторического триумфа Красной армии, на обугленных стенах Рейхстага появилось победоносное имя Чапаева.

Валентин Чапаев стоит на танке с трубкой, 1943 г.

Затем Валентин вернется в Саратов и сядет за студенческую скамью Индустриального техникума, чтобы позже преподавать здесь практику. Да-да, того самого техникума, который окончит первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Так Чапаев поселится в душе будущего космонавта №1.

Из Саратова Юра писал своей матери Анне Тимофеевне о знакомстве с Валентином Михайловичем. В своей книге «Память сердца» она опубликовала текст такого письма.

- Я беру с него пример, мама. Если бы ты с ним познакомилась, он тебе бы понравился. Ты ведь любишь людей, которые к знаниям тянутся, — писал первый космонавт о своем любимом преподавателе.

Фрагмент книги «Память сердца» А.Т. Гагариной, 1986 г.

Ну, скажете, попробуй заглянуть человеку в душу — потемки! Все же рискнем. Что чапаевского унаследовал Гагарин? Те, кто учился вместе с ним в Саратове, вспоминают, что на танцплощадках он был первым в драках. Так это или нет, проверить трудно, предположим, что это было. Значит, Гагарин не боялся находиться в гуще событий и рисковать как Чапаев. Любил Гагарин и пошутить. В книгах описывается случай, как он, пользуясь моментом во время практики на литейном производстве, ошеломил всех. Гагарин подскочил к льющейся струе раскаленного металла и рубанул по ней рукой. Опытные металлурги знают, что так не обожжешься, но для остальных это шок.

Василий Чапаев улыбается позируя перед камерой. г.Николаевск (Пугачев), 1918 г.

Знаменитое «Поехали!» Гагарина, по стилю очень напоминает шутливый тон главного героя фильма «Чапаев» 1934 года. Все, кто знал Василия Ивановича лично, отмечали его страсть к веселью и шуткам.

Главное, что можно отметить, Гагарин вошел в мировую историю так же как и Чапаев. Когда первый космонавт планеты штурмовал свою вершину, живой героический пример Василия и Валентина Чапаевых был в его душе. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, если хочешь победы на передовой, чем бы ты ни занимался, бери пример с Чапаева и побеждай. А за ним далеко ходить не надо — первый в истории кинематографа полнометражный документальный фильм «Годовщина революции» 1918 года, созданный по инициативе Владимира Ленина, художественный фильм «Чапаев» 1934 года и короткометражка 1941 года «Чапаев с нами», созданные по инициативе Сталина. Эти люди знали толк в победе и завещали его следующим поколениям, то есть нам. Воспитывая детей на примерах героического прошлого, в честь 60-летия покорения космоса грех не помнить об этом. С праздником всех, кто чтит высокие достижения нашего народа!

Кстати, первая женщина-космонавт тоже оказалась в поле зрения Чапаевых.

Валентина Терешкова и Марина Валентина Чапаева. Госдума. 2019 г.

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