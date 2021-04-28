Работники скорой помощи в Саратовской области отмечают профессиональный праздник

Сегодня - День работников скорой помощи. Фото из группы "Володин.Саратов"

В России 28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи.

Ранее этот праздник был неофициальным, но с этого года он закрепился в статусе и внесен в число праздничных дат.

Вероятно, толчком послужила пандемия коронавируса, когда каждый житель страны осознал неоценимую работу врачей, медсестер и фельдшеров. Именно работники скорой помощи первыми встают на борьбу за жизнь и здоровье людей, первыми приходят на подмогу, зачастую от их действий зависит будущее человека.

Парк скорой помощи пополняется новыми машинами

По словам заместителя министра здравоохранения Саратовской области Асят Выковой на координационном совете 27 апреля, праздничные мероприятия идут уже несколько дней.

Министр здравоохранения Олег Костин поздравил коллег из поезда — он совершает рабочую поездку в Москву.

Олег Костин поздравил работников скорой помощи Фото: Александр Уриевский

Глава региона Валерий Радаев в своем поздравлении отметил особо выросшую нагрузку на работников скорой помощи в период пандемии.

- Сегодня большее внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы и кадровым вопросам службы скорой помощи. В регионе реализуются национальные проекты Президента РФ, государственные и областные программы модернизации первичного медицинского звена. Совместными усилиями мы стремимся сделать оказание медицинской помощи более оперативным, доступным, качественным. В этом году в Саратовской агломерации создана единая диспетчерская служба по приему вызовов «03». Эта «умная» система позволит ускорить выезд бригад. А значит, выиграть «золотые» минуты для спасения жизней и сохранения здоровья. В планах распространить эту систему на всю область, — заявил он.

Валерий Радаев поздравил работников скорой помощи Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Действительно, при поддержке Вячеслава Володина и в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Саратовской области модернизируется первичное звено оказания медицинской помощи, обновляется парк автомобилей скорой помощи, строится крупный онкологический диспансер, инфекционная больница, дома со служебным жильем для медработников.

При поддержке Вячеслава Володина строятся дома для медработников. Фото из группы "Володин.Саратов"

В такие времена редакция «Комсомольской правды» в Саратове не остается в стороне. На страницах газеты и cайта регулярно появляются публикации о героях-медиках, о лучших медицинских учреждениях и прорывах в сфере здравоохранения. В пресс-центре проводятся круглые столы с участием медицинского сообщества и представителей власти.

Редакция присоединяется к поздравлениям всех работников скорой медицинской помощи. Ваш нелегкий труд невозможно не оценить. Самоотверженность и личный героизм врачей, медсестер, фельдшеров, водителей спас не одну жизнь. В самые тяжелые дни вы выходили на службу, ставя интересы общества выше собственных. Сейчас, когда заболеваемость идет на убыль, вы продолжаете работать в первых рядах на передовой здравоохранения.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Пусть в вашей жизни будет много светлых моментов и радости, пусть удается спасти как можно больше жизней, пусть ваш труд будет высоко ценить каждый человек!

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