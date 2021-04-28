«Диктант Победы» «Единой России» пройдет на 16 тысячах площадок

Как сообщает сайт ER.ru, 29 апреля в 14:00 по московскому времени начнется международная акция «Диктант Победы». Она будет проходить уже в третий раз. В этом году диктант напишут в 80 государствах.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал на посвященном мероприятию брифинге, как стать участником акции. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на портале диктантпобеды.рф и 29 апреля вовремя приступить к его написанию.

Примечательно то, что в 2021 году диктант можно будет написать не только на русском, но и на английском, а также на китайском языках. Организаторы включили в международную версию вопросы о вкладе союзников России в победу над нацистами.

В России писать «Диктант Победы» будут более чем на 15 000 площадок. Среди них легендарный крейсер «Аврора», его современный преемник – авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», метеостанция в Арктике и даже гора Эльбрус. Впервые в акции смогут принять участие люди с проблемами зрения. Для них пока подготовлена одна локация – библиотека имени Маяковского в Ставрополе.

По традиции помощь в организации мероприятия окажут участники движения «Волонтеры Победы». Глава организации Ольга Амельченкова сообщила, что помогать пишущим диктант будут более 26 000 добровольцев.

Александр Хинштейн рассказал, что федеральные победители акции будут приглашены в Москву на парад Победы следующего года. Для выпускников дополнительным стимулом принять участие в акции станут дополнительные баллы при поступлении в вузы. Их получат все выпускники, правильно ответившие на 25 вопросов диктанта.

Как сообщает партийный сайт er.ru, итоги «Диктанта Победы» опубликуют на портале диктантпобеды.рф. Их подведут к 24 июня.

Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская рассказала, что в Саратовской области число площадок «Диктанта Победы» растет ежегодно. В 2020 году диктант писали на 87 площадках региона, а в этом году планируется провести акцию на 627 площадках.

- Традиционно самая большая площадка – Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» – уже в третий раз станет местом проведения «Диктанта Победы».

Кроме того, по инициативе секретаря Саратовского регионального отделения партии Николая Панкова будет организована площадка в Парке покорителей космоса, который появился в нашем регионе при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Это то самое место, куда приземлился Гагарин после своего эпохального космического полета.

Решением президента РФ Владимира Путина, посетившего Парк покорителей космоса в День космонавтики, парк получил статус федерального музея, – отметила Литневская.

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