Поздравление с Днем нотариата

Президент Саратовской областной нотариальной палаты, Заслуженный юрист РФ Валентина Грушицина

Президент Саратовской областной нотариальной палаты, Заслуженный юрист РФ Валентина Грушицина поздравила коллег в профессиональным праздником.

- 26 апреля в России Указом Президента РФ от 26 апреля 2016 года установлен профессиональный праздник – День нотариата.

В этом году мы отмечаем 155-летие российского нотариата. Этот праздник связан с тем, что 14 апреля 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этим документом учреждена в России должность нотариуса. Указом президента определена праздничная дата 26 апреля с учетом перевода дат со старого стиля на новый.

Современный нотариат – это самостоятельный институт с единой структурой нотариальных палат, членами которых являются нотариусы.

Нотариусов отличают высокий уровень дисциплины, чувство ответственности и стремление к совершенствованию. Это люди, преданные своей профессии и дорожащие своим именем.

В этот день мы поздравляем всех нотариусов России с профессиональным праздником. Желаем здоровья, стабильного законодательства и заслуженного уважения!

Желаем и дальше осуществлять свою очень сложную, возложенную государством обязанность защищать законные интересы обращающихся граждан и юридических лиц, успешно решать поставленные временем задачи модернизации современного нотариата! – сказала Валентина Грушицина.

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