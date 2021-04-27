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Общество27 апреля 2021 9:20

Поздравление с Днем нотариата

В 2021 году отмечается 155-летие Российского нотариата
Источник:kp.ru
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Президент Саратовской областной нотариальной палаты, Заслуженный юрист РФ Валентина Грушицина

Президент Саратовской областной нотариальной палаты, Заслуженный юрист РФ Валентина Грушицина

Президент Саратовской областной нотариальной палаты, Заслуженный юрист РФ Валентина Грушицина поздравила коллег в профессиональным праздником.

- 26 апреля в России Указом Президента РФ от 26 апреля 2016 года установлен профессиональный праздник – День нотариата.

В этом году мы отмечаем 155-летие российского нотариата. Этот праздник связан с тем, что 14 апреля 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этим документом учреждена в России должность нотариуса. Указом президента определена праздничная дата 26 апреля с учетом перевода дат со старого стиля на новый.

Современный нотариат – это самостоятельный институт с единой структурой нотариальных палат, членами которых являются нотариусы.

Нотариусов отличают высокий уровень дисциплины, чувство ответственности и стремление к совершенствованию. Это люди, преданные своей профессии и дорожащие своим именем.

В этот день мы поздравляем всех нотариусов России с профессиональным праздником. Желаем здоровья, стабильного законодательства и заслуженного уважения!

Желаем и дальше осуществлять свою очень сложную, возложенную государством обязанность защищать законные интересы обращающихся граждан и юридических лиц, успешно решать поставленные временем задачи модернизации современного нотариата! – сказала Валентина Грушицина.

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