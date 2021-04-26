Общественники помогут организовать голосование за объекты благоустройства в регионах

В регионах открываются пункты для голосования за объекты по благоустройству в общественных приемных партии «Единая Россия».

По сообщению издания nashgorod.ru, партия ЕР и Министерство строительства Российской Федерации запустили голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Россияне могут сами выбирать, какие объекты в их регионе необходимо благоустроить — для этого достаточно проголосовать на федеральной платформе za.gorodsreda.ru за проект до 30 мая. Жители, которые не имеют возможность проголосовать онлайн, могут прийти в пункт при общественной приемной партии «Единая Россия» в своем регионе. Сейчас такие площадки уже работают в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях. В отдаленных и труднодоступных районах помощь в организации голосования окажут общественники — волонтеры приедут на места с планшетными компьютерами. Также активисты будут помогать с голосованием в торговых центрах, на вокзалах и аэропортах, МФЦ.

- Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают, — сказал секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что, по словам общественников, программа благоустройства территорий в регионах РФ очень востребована. Ожидается, что проект получит положительный отклик от населения, поскольку предоставляет возможность гражданам вносить вклад в развитие и внешний вид своих городов.

По сообщению на сайте er.ru, программа по формированию комфортной городской среды реализуется четвертый год, но в этом году впервые на федеральной площадке. За три с лишним года в рамках проекта было благоустроено свыше 83 тыс. дворовых территорий и объектов в разных регионах Российской Федерации. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти авторизацию на сайте государственных услуг. Голоса принимаются от участников, возраст которых больше четырнадцати лет.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в Саратовской области, депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Андрей Корнеев отметил, что благоустройство мест общего пользования важно для общего развития региона.

- В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем городе уже были благоустроены несколько объектов, которые стали для горожан знаковыми. В этот раз жители смогут выбрать из 172 объектов, которые выставлены на голосование. Важно, что люди сами выбирают те объекты для благоустройства, которые, по их мнению, наиболее важны. Среди них есть те объекты, которые частично уже были реконструированы в прошлые годы. Например, бульвар имени Рахова и набережная Космонавтов или «детский парк». Если люди поддержат, то их благоустройство завершится в полном объеме.

Уверен, что после ремонта они станут настоящим местом притяжения не только саратовцев, но и туристов. Это станет толчком для развития туристической отрасли, — отметил Корнеев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.