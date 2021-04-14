У ЖК «Победа» отцов много, а достроить пока некому

ЖК "Победа"

Вокруг проблемного ЖК «Победа» в Саратове продолжает кружиться информационное воронье с вбросами то за одних, то за других участников дележа недостроенного комплекса. Дольщики пока вынуждены смотреть на это со стороны и надеяться, что объект все-таки «вытянут», достроят и оплаченные людьми квартиры им отдадут.

Сегодня в СМИ и соцсетях множатся версии, кто прав и кто виноват в создавшемся положении. Откровенные попытки манипулировать информацией и людьми предпринимают сторонники теории заговора, которые почувствовали, что теряют не только инициативу, но и запланированные многомиллионные доходы.

К примеру, об этом свидетельствует прямой вброс фейка о том, что ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», привычно называемый в народе ДОМ.РФ, не будет участвовать в достройке многострадального ЖК «Победа». Эти слова приписали в СМИ председателю правительства Роману Бусаргину.

Ситуация вокруг ЖК «Победа» с тремя застройщиками-банкротами сразу уникальна не только для Саратова, но и для всей страны. Более 600 семей обманутых дольщиков этим, правда, совсем не гордятся, а считают, что попали в заложники споров этих застройщиков между собой и некими «внешними силами».

Если посмотреть на факты и обозначить основные цели в разрешении проблемы достройки ЖК «Победа», то все выглядит достаточно понятным.

Факты

Факт первый. «Три мудреца в одном тазу» — три застройщика: ООО «ПП ЖБК-3», ЗАО «СК ЖБК-3» и ООО «Ксиан» на основании договоров о совместной деятельности в 2016 году пустились возводить большой жилой комплекс с инфраструктурой на перспективном Усть-Курдюмском направлении у поворота на поселок Зональный. Там в плане был даже детский сад, который реально собирались строить, правда, позднее выяснилось, что не за счет застройщиков, а за счет бюджетных средств — по нацпроекту «Демография».

Активно возводились дома № 1 и 5 ЖК «Победа». Сначала сдать жилье обещали в середине 2018 года, но потом все застопорилось.

Если не все знают, что такое ООО «Ксиан» и кто за ним стоит, то бренд «ЖБК-3» вызывал доверие у многих. Эта ориентация на громкое имя людей и подвела. Судя по выложенной недавно на Youtube аудиозаписи встречи областного прокурора Сергея Филипенко с президентом холдинг-центра ГК «ЖБК-3» Константином Колесниченко и его сыном Дмитрием, причиной проблем ЖК «Победа» стали финансовые неурядицы застройщиков и семейные раздоры. Запись, сделанная кем-то из них тайком, полезна для понимания истинных причин возникшей проблемы. Сумма, необходимая на достройку, сегодня оценивается более чем 600 млн рублей.

Факт второй. Значительную часть обширного земельного участка, который был получен под ЖК «Победа», пришлось позднее вернуть городу из-за того, что был незаконно изменен вид разрешенного использования земли. Такое в Саратове происходило сплошь и рядом, когда скромное ООО или ИП брало себе в аренду землю, к примеру, под автостоянку, а потом, через несколько лет и передаточных операций от фирм к частникам и обратно, в мэрию летело прошение об изменении вида разрешенного использования, и на этом месте строились очередные высотки. Такая практика была отработана годами и столкнулась с противостоянием прокуратуры области лишь в последнее время. Конечно, это было связано с той деятельностью, которую организовал по решению проблем обманутых дольщиков председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Есть вопрос, почему до этих пор руководство надзорного органа и мэрия Саратова эту практику не пресекали. Пусть вопрос риторический, но официальные ответы на него будет интересно услышать всем.

Таким образом, застройщики ЖК «Победа» лишились некоторых участков, на которые имели планы по освоению и даже начинали брать под это деньги. При этом все знают, что участки были получены в результате незаконных схем. Также известно, что выделение тех земель, на которых строительство домов уже было начато реально, прокуратура не оспаривала, понимая, что тем самым наплодит новых обманутых дольщиков. Однако в этот раз без возмущенных покупателей квартир, которые остались ни с чем, не обошлось. В случае с уникальным триумвиратом застройщиков ЖК «Победа» некоторые из них начали грызню между собой, а кто-то и вовсе решил «назло маме отморозить уши» и предоставить дольщиков самим выбивать свои недостроенные квадратные метры у местных властей и у государства. При этом «уши», носы и прочие части тела причастных к застройке могут неплохо согревать те десятки миллионов, которые дольщики исправно перечислили продавцам-строителям будущих квартир.

Факт третий. Все три застройщика уже признаны банкротами. Никто из них достраивать дома не может и не собирается.

- Сложность с достройкой домов ЖК «Победа» заключается в том, что за возведение зданий отвечает не один застройщик, а трое, работавших совместно: ЗАО «ПП «ЖБК-3», ООО СК «ЖБК-3» и ООО «Ксиан».

В отношении ПП «ЖБК-3», признанного несостоятельным в декабре 2020 года, открыто конкурсное производство сроком на один год и утвержден конкурсный управляющий, аналогичным образом в марте 2021 года были признаны банкротами СК «ЖБК-3» и ООО «Ксиан», в отношении которых открыты конкурсные производства и также утверждены конкурсные управляющие, — уточнила «КП-Саратов» замглавы администрации Саратова Наталия Согомонова.

По ее словам, ситуация, сложившаяся вокруг достройки домов, входящих в ЖК «Победа» на Усть-Курдюмском тракте, знакома ей еще с периода, когда она занималась ими в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- При этом могу с уверенностью сказать, что несмотря на ее нестандартность интересы граждан могут быть разрешены в соответствии с действующим законодательством о банкротстве, — уверена Согомонова.

Факт четвертый. Тут как раз не факт, а его отсутствие — опровержение информации, что Фонд ДОМ.РФ не будет принимать участие в проекте по достройке ЖК «Победа». Это заявление приписывают в СМИ председателю правительства области Роману Бусаргину.

- В настоящее время конкурсные управляющие формируют реестр требований участников строительства всех трех застройщиков.

Только после формирования реестров возможно рассмотрение объектов на наблюдательном совете ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Может последовать отказ, а может быть принято решение о завершении строительства или выплате денежных компенсаций. Но такое решение Фонд может принять не ранее шести месяцев с даты введения процедуры конкурсного производства каждого из трех застройщиков, — пояснил «КП-Саратов» министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

Говоря проще, будет ли ДОМ.РФ участвовать в проекте по ЖК «Победа» или нет, решит наблюдательный совет Фонда, а не саратовские дольщики, СМИ или даже Бусаргин. Произойдет это по всем трем застройщикам, как можно посчитать из дат начала конкурсных производств, не ранее осени 2021 года.

А вот если от Фонда поступит отказ в участии, строительство будет завершено новым застройщиком-инвестором.

- Передача прав застройщика ЖСК, созданному участниками строительства или иному застройщику возможна в случае отказа Фонда. Тогда в течение одного месяца будет проведено собрание участников строительства для решения о привлечении нового застройщика. После этого Арбитражным судом Саратовской области будет приниматься решение по заявлению о намерении передать ему права на достройку домов, — пояснил министр Павел Мигачев.

Факт пятый. Есть компания-инвестор, которая готова завершить строительство и передать квартиры дольщикам. ООО «СаратовСтройСервис» предлагало свои услуги, обещая, что ни копейки не возьмет с дольщиков, которые уже оплатили полную стоимость квартир. Компания не смогла зайти на стройку, потому что у нее нет на это юридических оснований — прежние застройщики такого разрешения не дали, тем более все они в банкротстве. Кроме того, часть дольщиков выступили против завершения строительства долгостроя инвестором ООО «СаратовСтройСервис». Как долго эта компания захочет находиться в статусе перспективного инвестора и не пожелает ли найти менее проблемный объект для приложения своих усилий — не известно.

Есть еще масса информации, связанной с возбужденными уголовными делами, с проживающей за рубежом учредительницей ООО «Ксиан», активностью или пассивностью надзорных органов, разобщенностью дольщиков, вывозом со стройки имущества, которое можно было бы добавить в конкурсную массу. Все эти факты, хочется надеяться, получат полную огласку и должную оценку. Их перечисление помогает понять, но не решить основную проблему — различие целей участников процесса. Кому-то нужны квартиры, кому-то — деньги за них, кто-то ищет способ вернуть и приумножить вложенные средства за счет возможных компенсаций, для кого-то важнее правильный исход уголовных дел и наказание виновников или, наоборот, уход от ответственности, кто-то думает об общественном спокойствии и поднятии авторитета власти. Хорошо бы все сразу, но приоритеты у всех разные, как ни крути. Сейчас главное определиться с одним, самым важным. Логично, если это будет восстановление прав дольщиков, то есть получение ими оплаченного жилья.

Характерно, что чиновники, особенно мэрии Саратова, не забывают напоминать, что «ситуация находится на контроле депутата Государственной думы Николая Панкова и региональной власти». Без вмешательства со стороны запутанная ситуация вряд ли разрешится, но зачем же вот так демонстративно сбрасывать ответственность? Подобным образом застройщики также переложили свои проблемы на дольщиков.

К сожалению, стечение всех этих фактов и обстоятельств привели к тому, что даже «бог из машины» не решит вопрос в одну минуту — дольщикам ЖК «Победа» придется набраться терпения и подождать разрешения ситуации юридическим путем. Благо у всех на виду практика последних лет, когда совместными согласованными усилиями удалось решить даже самые тяжелые проблемы с долгостроями.

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