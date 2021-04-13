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Общество13 апреля 2021 22:20

Падение самолета под Саратовом не подтвердилось

Поиски длились несколько часов, но были приостановлены
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Спасатели проверили окрестности, но не нашли следов самолета

Спасатели проверили окрестности, но не нашли следов самолета

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области не подтвердилась информация о крушении легкомоторного самолета, который, предположительно, рухнул в Марксовском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, поисковая операция была отложена до утра из-за темного времени суток.

Поиски были отложены до утра

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Источники в экстренных службах, впрочем, отмечают, что информация о падении самолета не подтвердилась.

Ранее о том, что самолет — якобы «кукурузник» АН-2 — рухнул вблизи села Подлесное, на пути к селу Михайловка, поступила 13 апреля от очевидцев. Они заявили, что воздушное судно даже загорелось перед тем, как упасть.

На место предполагаемого ЧП в 17:30 выдвинулись все экстренные службы, оперативная группа МЧС. Были начаты поиски самолета и людей, в том числе, средствами беспилотной авиации. Спасатели обследовали окрестности пешком и на катерах. Однако в течение нескольких часов ничего обнаружить не удалось. Не было замечено даже следов дыма или горения.

Самолет искали с помощью дронов, объезжали остров на катерах

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вероятно, утром поиски продолжатся.

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