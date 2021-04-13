МЧС: Под Саратовом разыскивают упавший легкомоторный самолет

Район поисков упавшего самолета

Легкий самолет потерпел крушение 13 апреля в Марксовском районе Саратовской области. Такое сообщение поступило оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС по Саратовской области.

По предварительным данным, легкомоторный самолет упал между населенными пунктами Подлесное и Михайловка.

На предполагаемое место ЧП уже выехала оперативная группа МЧС.

- Пока ничего не обнаружено - сообщили "КП-Саратов" в региональном ГУ МЧС.

Подробности известные к этой минуте:

Версию о крушении легкомоторного самолета в Марксовском районе Саратовской области рассматривают после нескольких сообщений очевидцев.

В экстренные службы позвонили несколько человек, которые утверждали, что некий самолет летал в округе, «а потом произошел хлопок».

Сейчас на месте предполагаемого падения неизвестного летательного аппарата работают пожарные, спасатели, полиция. Специалисты службы спасения переправились на остров, который находится напротив села Подлесное, где, предположительно, мог упасть аппарат.

По данным, которые «КП-Саратов» сообщили с места розысков, пока поисковые группы не наблюдают ни огня ни дыма.

Представители экстренных служб цепью начали прочесывание острова. Из за его приличных размеров поиски могут затянуться, тем более без визуальных ориентиров крушения они затруднены.

К розыску уже привлечены егери на аэроглиссере, которые обходят остров по периметру.

Фото с места поисков самолета Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Данные на 20.15

Поисковые работы продолжаются с применением беспилотников, сотрудники МЧС на катерах обследуют окрестности предполагаемого крушения. По предварительным данным, разыскивают "кукурузник" АН-2.

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