Знаменитый саратовский триатлонист принял участие в забеге к Парку покорителей космоса

Дмитрий Брегеда участвует в легкоатлетическом забеге ради удовольствия
Фото: Александр Уриевский
В Саратовской области продолжают широко отмечать приближающийся День космонавтики. Совсем скоро состоится официальное открытие Парка покорителей космоса, а накануне знаменательного дня прошли массовые спортивные мероприятия.
От села Квасниковка в Энгельсском районе к Парку покорителей космоса стартовали велопробег «Поехали!» и легкоатлетический забег. Жители области целыми семьями приняли в них участие.
Для участия в легкоатлетическом забеге приехали жители Саратова и области
Фото: Александр Уриевский
Один из участников — мастер спорта России по триатлону и лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира по зимнему триатлону, чемпион России 2020 года, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, чемпион России 2019 года, тренер-преподаватель Дмитрий Брегеда.
Он отметил, что погода порадовала тем, что с ненастья и дождей сменилась на благоприятную. Удобная сухая дорожка позволила всем желающим пробежать маршрут в комфортных условиях.
- Для себя отметил новую точку на нашей саратовской карте, где можно проводить тренировки в безопасных условиях, — сказал он.
Дмитрий Брегеда отметил, что сегодня он бежит ради удовольствия вместе с другими любителями спорта. Его участие призвано привлечь людей к легкой атлетике и забегу.
Напомним, дорожка тянется около 14 км и ведет к Парку покорителей космоса. Он был создан по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот получил поддержку своего предложения у Президента России Владимира Путина.
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