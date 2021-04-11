Знаменитый саратовский триатлонист принял участие в забеге к Парку покорителей космоса

Дмитрий Брегеда участвует в легкоатлетическом забеге ради удовольствия Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области продолжают широко отмечать приближающийся День космонавтики. Совсем скоро состоится официальное открытие Парка покорителей космоса, а накануне знаменательного дня прошли массовые спортивные мероприятия.

От села Квасниковка в Энгельсском районе к Парку покорителей космоса стартовали велопробег «Поехали!» и легкоатлетический забег. Жители области целыми семьями приняли в них участие.

Для участия в легкоатлетическом забеге приехали жители Саратова и области Фото: Александр Уриевский

Один из участников — мастер спорта России по триатлону и лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира по зимнему триатлону, чемпион России 2020 года, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, чемпион России 2019 года, тренер-преподаватель Дмитрий Брегеда.

Он отметил, что погода порадовала тем, что с ненастья и дождей сменилась на благоприятную. Удобная сухая дорожка позволила всем желающим пробежать маршрут в комфортных условиях.

- Для себя отметил новую точку на нашей саратовской карте, где можно проводить тренировки в безопасных условиях, — сказал он.

Дмитрий Брегеда отметил, что сегодня он бежит ради удовольствия вместе с другими любителями спорта. Его участие призвано привлечь людей к легкой атлетике и забегу.

Напомним, дорожка тянется около 14 км и ведет к Парку покорителей космоса. Он был создан по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот получил поддержку своего предложения у Президента России Владимира Путина.

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