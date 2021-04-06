Каждый может ощутить себя рядом с Гагариным через предметы и воспоминания современников Фото: Евгения ГУСЕВА

Малоизвестный факт. Первый тренинг на корабле «Восток»; Юрий Гагарин, восхищенный его величием и красотой, прежде чем вступить на борт, – разулся… Где, в какой стране, скажите можно увидеть подобное, чтобы человек, кроме русского, конечно, шагнул к штурвалу, будто в чистую, светлую горницу…

Наверное, у каждого из нас свой Гагарин. Мне безусловно повезло, поскольку довелось участвовать в торжествах на месте приземления, работая и в газете, и на телевидении. Разве забудешь спокойный и трогательный одновременно рассказ Юриной мамы о сыне, яркие воспоминания его друзей из первого отряда космонавтов, или Павла Поповича, однажды даже запевшего во время интервью. И почему-то из головы не выходят апрельские, весенние сценки братства незнакомых людей, когда в посадках в ожидании открытия праздника все обнимались, радовались как дети. Нехитрый застольный набор прямо на пеньке или капоте автомобиля, тосты, в том числе и шутливые: «Я не Гагарин, я татарин, но в космос полечу!»

«Он был лучшим среди нас!» - восклицали в Звездном городке, куда с оператором Вилли Абузяровым мы приехали, чтобы снять телеочерк к 25-летию исторического полета. Не все, правда, было без сучка и задоринки. В бюро пропусков работник по режиму, увидев нас, буркнул: «У нас иностранная делегация, а тут из Саратова». Мы обиженно переглянулись: опять про деревню и тетку. Груженные киноаппаратами, магнитофоном, осветительными приборами, мы с трудом взирали на строгую красоту городка космонавтов в подмосковном Монино, высоченные сосны, многоэтажные жилые корпуса.

Как и 30 лет назад, я вижу лица Николаева, Зудова, Лазарева, Ковалёнок, слышу их голоса. Гагарина среди космонавтов уже не было…

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помочь вызвался наш земляк Геннадий Сарафанов; связывает по телефону с Валентиной Терешковой. «Увы, я уже давно не даю интервью ни газетам, ни телевидению», - произносит она тихо. Обет молчания Валентина Ивановна нарушила лишь спустя годы после трагической гибели мужа.

Другой замысел. Взять интервью на Красной площади у Германа Титова, он тоже приземлился в нашей области. Впервые разговариваю по телефону с человеком в машине. Космонавт №2 только что вылетел из аэропорта. Легкий треск в трубке, потом голос: «Ничем не могу помочь, завтра лечу на Байконур». «Умоляю Вас, Герман Степанович, хотя бы на 5 минут!». А в ответ: «Что ты меня уговариваешь как женщину, Привет Земле Саратовской!»

Диалог закончен, а с ним рухнуло еще одно интервью. Не лишне напомнить, что Герман Степанович до конца дней своих так и не смог смириться с тем, что полетел вторым. Выручили друзья-товарищи Юрия Алексеевича. Задушевные интервью, красочные бытовые картинки, уникальные музейные экспонаты, и в назначенный день, 12 апреля 1986 года, документальный репортаж с заглавием, как и эти заметки, «Рядом с Гагариным» был в эфире. Без интервью с самим космонавтом - мне так и не посчастливилось встретиться с ним.

Григорий Вингурт. Фото ГТРК "Саратов"

Возможно, кому-то экскурс в прошлое, его подробности покажутся незначительными. Для меня наоборот, они значат многое, как свидетельства Гагаринской эпохи. Больше того, в легендах, а с годами их становится все больше, видятся некие знаки свыше.

Хрестоматийный факт: Юрий Гагарин впервые поднялся в небо с Земли Саратовской, да и приземлился на нее, хотя посадка планировалась иной. А вот мой первый день работы в «Заре молодежи», и первое, что мне показывают, - репортаж Евгения Иванова с летного поля в «Дубках», где за штурвалом самолета ДОСААФовец курсант-отличник Юрий Гагарин. Однако написан был репортаж задолго до полета, и тогда перед стартом первопроходец космоса скажет незабвенное: «Вся моя жизнь в эти минуты кажется одним прекрасным мгновением».

«Саратов – центр притяжения». Такой девиз предстоящему торжеству определили его организаторы. Впечатляет, хотя слово «Центр» в другом контексте я уже слышал, о чем не устаю повторять. Группа столичных гостей, ведомая нашим гидом, шествует от Крытого рынка и останавливается у консерватории, через дорогу - памятник Чернышевскому. И тут кто-то из гостей вопрошает: «Все, что мы увидели, – замечательно. А теперь покажите ваш центр». Вновь знакомый мотив и теперь резонный вопрос. Мы когда-нибудь избавимся от злой тетки из глухой деревни?

Так вот, девиз «Саратов – центр притяжения» означает, что космическая гавань должна соответствовать, извините за пафосные нравоучения, чистому и светлому образу космонавта, его подвигу. Спору нет, многое в этом направлении делается, приметы обновления очевидны. Но все мы, сверху донизу, просто обязаны превратить Саратов в образцовый город на Волге, что и станет «покорителю космоса» лучшим памятником на все времена.

А под конец, как и в начале заметок, еще одно удивление, правда со смешанным чувством. С верху, тем более космического, видно, наверное, абсолютно все. В какое-то мгновение «Восток» пролетал над Магаданом, столицей не только Колымского края. И мог ли предполагать командир корабля, теперь это общеизвестно, что в одной из «шарашек» ГУЛАГа трудился наш будущий генеральный космический конструктор. Это к вопросу о так и не разгаданной русской душе. Может быть, счастье для России, действительно, только в погоне за ним…

Гагарин и Королев. Фото из архива Владимира Кузичкина Фото: Елена СТЕПАНОВА

Пройдет время, и Сергей Павлович Королев на вопрос, почему он выбрал именно Гагарина, ответит просто: «По совокупности качеств», имея в виду, вероятно, не только неповторимую гагаринскую улыбку.

И чуточку соображения. Представим шестидесятую годовщину, нет, лучше полуторавековой юбилей, мы же любим круглые даты. К туристической Мекке, в великолепный Парк Покорителей космоса спешат паломники, прибывая сюда тепловозом, теплоходом, на авто, а то и пешком…

И уже сегодня все флаги к нам. Спускаясь по трапу самолета, пассажиры ступают на Землю Саратовскую в аэропорту «Гагарин».

Парк покорителей космоса под Энгельсом. Фото группы Володин.Саратов из ВКонтакте

Автор - Григорий Александрович Вингурт

корреспондент ГТРК «Саратов», заслуженный работник культуры РФ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.