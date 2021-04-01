На набережной Саратова спиливают деревья, общественники бьют тревогу

На фото - спиленные 1 апреля деревья на Набережной

Сегодня днем, 1 апреля, на Набережной космонавтов в Саратове начался спил деревьев. Как утверждают местные жители, уничтожаются вполне здоровые деревья, которые «просто мешают» подрядчику, который должен заниматься реконструкцией набережной.

- Сегодня вырубают Набережную Космонавтов! Вчера мэрия говорила на заседании ОП области, что не тронут ни одно дерево, а сегодня вырубают! Фотографии прислали сейчас жители набережной. Помогите, пожалуйста, спасти «лицо» и «душу» Саратова! – обратилась в «КП-Саратов» член городской общественной палаты, профессор кафедры «Садово-парковое и ландшафтное строительство» Саратовского аграрного университета Ольга Сокольская.

Местные жители говорят, что спиленные деревья никому не мешали и были вполне здоровыми

По ее словам накануне, 31 марта на встрече в Общественной палате области представители мэрии не смогли представить никаких документов по реконструкции, в том числе проект с рабочими чертежами, включая проект вертикальной планировки, дендроплан с посадочным чертежом и посадочной ведомостью и др. Вместо этого общественникам показали «нарисованные на компьютере картинки». Но при этом пообещали, что ни одного дерева спиливать не будут, а проведут только необходимую санитарную опиловку. По словам Сокольской, несмотря на такое отсутствие документов, сегодня начался спил деревьев.

Опиловка по-саратовски

Между тем в мэрии уже отреагировали на ситуацию. В своем инстаграм глава города сообщил, что «зелёные насаждения на набережной омолодят и сделают безопасными». Каким образом спил здоровых деревьев приведет к этой цели – не ясно.

Неплохое дерево, хоть сейчас на продажу, нарезано не для выброса

Днем 1 апреля мэрия Саратова также сообщала, что 31 марта на набережной побывали члены зеленой комиссии, которые вместе с местными жителями оценили состояние деревьев.

- Активисты и эксперты осмотрели деревья, растущие на среднем ярусе, чтобы выявить насаждения, затрудняющих проведение работ по благоустройству.

Для них проведут санитарные мероприятия, чтобы сохранить их и уберечь от повреждений при работах. При этом специалисты на месте отметили ветви деревьев, чье удаление пройдет без ущерба для дальнейшего роста и развития. Также во время осмотра собравшиеся определили аварийные насаждения, которые в будущем будут заменены, - сообщили в администрации Саратова.

В мэрии утверждают, что это - аварийные насаждения

По словам Ольги Сокольской, жалобы на происходящее уже направлены как в прокуратуру города так и в приемную председателя ГД Вячеслава Володина.

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