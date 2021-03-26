Мэрия Саратова хочет снести дом, который жильцы отремонтировали своими силами

Дом на Гоголя, 57 выглядит крепким, но администрация решила, что его можно только снести. Фото Елены Ивановой

Мой дом — моя крепость. С этим выражением согласны и жители дома на Гоголя, 57 в Саратове.

В этом доме сменилось несколько поколений саратовцев и нынешние жильцы переезжать оттуда не хотят. Но их привычный уклад жизни решила изменить администрация.

Жильцы берегут свой дом. Фото Елены Ивановой

Межведомственная городская комиссия 12 ноября 2020 года решила, что дом не пригоден для проживания, аварийный, ветхий и вообще опасен.

Основывались они на заключении ООО «Проекты и решения» из Петрозаводска. Оно, в свою очередь, приняло решение об аварийности трех литер здания по фотографиям только одной из них.

Фирму наняла администрация Кировского района Саратова.

Собственники дома рассказали «КП-Саратов», что об обследовании жилищ их никто не уведомлял, чердак, подвал и квартиры не обследовали, так как они всегда закрыты на замки.

- Выводы комиссии не имеют никакого обоснования, да и дом не аварийный. В техпаспортах от 2015 года есть информация, что процент износа дома варьируется от 40 до 55%. Между тем собственники за свой счет проводили капремонт. В 2016 заменили систему холодного водоснабжения и заасфальтировали придомовую территорию, включая отмостку в 2016 и 2020 годах, в 2019 поменяли проводку, в 2013 частично заменили кровлю, — сообщили жильцы.

Недавно жильцы дома за свой счет отремонтировали его. Фото Елены Ивановой

Кроме того, в 2018 году Антон Корнеев, будучи замглавы Саратова по строительству и архитектуре, дал ответ на запрос одного из собственников, что дом не аварийный.

Две литеры дома №57 построены в 1892 году, то есть им уже более 128 лет. Третья литера была возведена в 1917 году.

Одна из обратившихся, Елена Иванова, отмечает, что не все собственники хотят сохранить дом. Некоторые думают, что при расселении им дадут сразу несколько квартир.

Исполняющий полномочия главы города Сергей Грачев 24 декабря подписал распоряжение на основании решения комиссии об аварийности дома. Жильцам надо было выселиться в течение трех месяцев, то есть 24 марта 2021 года. А сам дом должны снести до 1 декабря 2022 года.

Решив не опускать руки люди за свои деньги в январе наняли для обследования саратовскую, что уже немаловажно, фирму «Технострой». Главный инженер Александр Окуньков обследовал квартиры и пришел к выводу о работоспособности здания.

Среднеарифметический физический износ литеры А составил 59,5%, литеры Б — 44,3%, В — 43,6%.

В состав двухэтажного дома на Гоголя, 57 входят три литеры. Фото Елены Ивановой

- Исходя из результатов обследования и технического состояния основных строительных конструкций — в зданиях в 2008, 2014 и 2016 годах было проведено восстановление фундаментов, стен, лестниц, стропильной системы и кровли. Основные строительные конструкции находятся в работоспособном и ограниченно-работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Данное строение не угрожает жизни и здоровью граждан, — говорится в заключении эксперта.

С такими выводами жильцы дома №57 обратились в администрацию. Но там им снова ответили, что межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу.

Горожане не намерены отступать. Они подготовили административное исковое заявление об оспаривании декабрьского распоряжения об отселении людей из дома. Документ уже направлен в суд. В нем жильцы просят признать решение комиссии и распоряжение исполняющего полномочия главы Саратова незаконными.

Член градозащитного совета при Саратовской областной думе, учредитель общественного движения «Жить здесь!», организатор волонтерского движения «Том Сойер Фест» Александр Ермишин рассказал, что практика признания домов аварийными сторонними компаниями из других регионов типичная для Саратова.

У Ермишина сложилась похожая ситуация с Домом Кибальникова на Бабушкином взвозе, 12. Два года добровольцы «Том Сойер Фест» его восстанавливали, а после всей работы мэрия признала дом аварийным и подлежащим сносу.

- В планах сохранить дом, мы настаиваем на этом, но пока никаких подвижек нет, — рассказал общественник.

По ситуации со зданием на Гоголя, 57 он отметил, что либо этот участок приглянулся какой-то компании-застройщику, и она хочет возвести на этой земле что-то свое. Либо администрация хочет реализовать программу переселения граждан из аварийного жилья, таким образом, скорее освоить федеральные деньги. Но возможно, что здесь и то, и другое.

Редакция «КП-Саратов» обратилась в Управление по охране объектов культурного наследия по Саратовской области с просьбой дать оценку ситуации.

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