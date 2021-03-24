Эксперты: более 75% россиян считают, что на выборах в Думу победит «Единая Россия»

Рейтинг «Единой России» по результатам опроса избирателей вдвое выше, чем у партии коммунистов РФ. Такие данные привел директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола, посвященного участию партии в предстоящих выборах в ГД.

Политолог заявил, что у «Единой России» высокий электоральный потолок. О поддержке ЕР населением говорит тот факт, что в опросе, «допускаете или исключаете для себя голосование за «Единую Россию», 54% респондентов проголосовали положительно.

Как сообщает nashgorod.ru, с экспертным заявлением Потуремского соглашается и председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Согласно статистике, полученной фондом, представители «Единой России» сейчас находятся на ведущих позициях в «высшей лиге» национальной партийной системы и обладают самыми выгодными стартовыми возможностями.

Костин отметил, что за последние два дня голосования партия смогла стать лидером во многих важных позициях. Это и уровень развития политической инфраструктуры, и процентное соотношение представителей партии в органах власти на всех уровнях, и состав политиков, которые имеют вес в политической среде, и хороший кадровый резерв. Эксперт отметил и работу партии по привлечению в праймериз общественников, которые пользуются большим доверием у населения благодаря своей важной деятельности.

По прогнозам Костина, партия наберет на предстоящих выборах порядка 42-47% голосов.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также отметил привлечение волонтеров к участию в праймериз на правах кандидатов в положительном ключе. Особенно он оценил сотрудничество депутатов ЕР и участников волонтерского движения «Мы вместе». Также он отметил, что «Единая Россия» получит поддержку от россиян благодаря патриотическим настроениям, которые неизбежно наблюдаются в обществе из-за усиливающегося противостояния России другим странам на международной арене.

Как сообщает сайт «Единой России», глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также говорит о том, что партии под силу набрать «конституционное большинство».

- Наша страна вступает в большой электоральный цикл, в который войдут прежде всего выборы в Госдуму. Пока, по предварительным данным, основная борьба развернется между партиями, которые уже представлены в парламенте. Но некоторые политические партии предприняли шаги по увеличению электората. Например, партия «Справедливая Россия» объявила о слиянии с другими непарламентскими политическими силами («За правду» и «Патриоты России»). Возможно, такие политические маневры позволят нарастить электоральную базу. В Саратовской области наравне с выборами в Государственную думу пройдут выборы в Саратовскую городскую думу. Особенностью этих выборов будет изменение выборного законодательства, отмена партийных списков и полный переход на мажоритарную систему. По логике, это позволит приблизить кандидата в депутаты к простому избирателю. Выборы пройдут по 35 одномандатным округам. Скорее всего, эта система позволит значительно обновить депутатский корпус.

По последним замерам, социологическим исследованиям, «Единая Россия» пользуется поддержкой большинства жителей нашего региона. Это логическое подтверждение той работы, которую проводит партия со своими избирателями. Акцентирование работы политической партии непосредственно с избирателем, – отметил кандидат политических наук, и.о. заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина Иван Бирюлин.

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