«Диктант Победы» состоится 29 апреля в третий раз

Георгий Фролов, автор региональной «Книги памяти»

29 апреля пройдет традиционная международная патриотическая акция «Диктант Победы». Ее организует «Единая Россия» примерно на 12 000 площадок в России и за рубежом.

Как сообщает nashgorod.ru, площадки будут размещены в каждом регионе России на базе предприятий городов трудовой области, объектах Росатома и РЖД, учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, а также других организаций. Чтобы принять участие в диктанте в онлайн-формате, необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, отметил, что впервые посетить площадку акции можно будет не только в крупных, но и в малых городах России. Россияне, которые находятся в момент проведения диктанта за рубежом, а также иностранные граждане, также смогут лично принять участие в акции. Кроме того, задания будут доступны в онлайн-формате.

Эксперты военно-исторического и исторического обществ и преподаватели РГГУ подготовят для диктанта 25 заданий. Из них 20 будут посвящены общим вопросам военно-исторической тематики, а пять — региональным.

Александр Хинштейн, координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря генсовета ЕР, добавил, что одна часть вопросов будет связана с поражениями и победами первого года Великой Отечественной войны, другая — с юбилеями полководцев, которые пройдут в этом году. Так, в этом году исполнится 125 лет со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Оказать помощь в организации диктанта можно после предварительной регистрации на сайте волонтерыпобеды.рф. В прошлом году в организации акции приняли участие более 25 000 добровольцев.

Сайт er.ru сообщает, что «Диктант Победы» состоится уже в третий раз. В прошлом году он привлек более миллиона человек в России и за рубежом — всего в 75 государствах.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Юлия Литневская отметила, что «Диктант Победы» играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и пользуется большой популярностью в этой среде.

- В 2020 году в Саратовской области задания диктанта выполнили около 15 тысяч человек. Самая любимая, большая и популярная площадка проведения диктанта — Музей боевой и трудовой славы на Соколовой горе. Это уникальный историко-патриотический комплекс, включающий в себя музей военной техники под открытым небом: излюбленное место отдыха саратовцев.

Огромную просветительскую работу по популяризации «Диктанта Победы» (без преувеличения — в круглогодичном режиме) проводит наш замечательный ветеран Великой Отечественной войны, герой-разведчик, автор региональной «Книги памяти» Георгий Васильевич Фролов. Встречи со школьниками для награждения региональных победителей диктанта и анонса этой акции для ветеранов — дополнительный повод передать подрастающему поколению подлинные свидетельства о том, какую цену наш народ заплатил за одну на всех Великую Победу, — отметила Литневская.

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