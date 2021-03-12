«Торэкс» сохранить нельзя закрыть

На заводе трудится более 1,2 тыс. человек

Что такое для Саратовской области завод «Торэкс», на котором трудится более 1,2 тыс. человек, входящее в десятку самых крупных налогоплательщиков региона? Логичный ответ напрашивается сам собой: такой завод – один из столпов, на котором держится экономика губернии.

Сегодня этот столп может рухнуть. Уже закрыта одна производственная линия, на которой, в том числе, выпускалась экспериментальная для завода продукция – аэросани. Это техника стала, без преувеличения, одной из визитных карточек Саратовской области. Аэросани поставлялись во все регионы России, в страны ближнего зарубежья. До сих пор используются службами МЧС и зарекомендовали себя в спасательных операциях по всей стране, получив положительные отзывы спасателей Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, Дальнего Востока и многих других. Опытные образцы были поставлены для Вооруженных Сил РФ. Одна производственная линия – это примерно 30 человек. Но «на улице» могут оказаться все работники. А это, повторимся, более 1,2 тыс. человек.

На первый взгляд ситуация кажется обычным спором, как это принято называть, «хозяйствующих субъектов». Производственные помещения и землю отнимают и выставляют на торги судебные приставы. Действуют они на основании судебного решения. Вот только суд при вынесении решения отказался принимать во внимание, что важные для дела документы содержат поддельные подписи (подделка признана экспертами, заведено уголовное дело). Развал предприятия может остановить, если это уголовное дело будет направлено в суд. Да только вот процесс этот под различными предлогами волокитится с 2016 года, уже более пяти лет! И все это время собственники завода пытаются отстоять свое предприятие.

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