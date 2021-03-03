Подсолнечное масло, черный хлеб, лук и соль: какие продукты в Саратовской области можно купить недорого

Ржаной хлеб в Саратовской области - самый дешевый в ПФО Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве экономического развития Саратовской области прокомментировали информацию о росте цен в регионе.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что по темпам роста цен на продукты наша область лидирует не только в России, но и Европе.

Цены на продукты в Саратовской области растут быстрее, чем в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минэкономразвития подтвердили, что рост цен зафиксирован, и в прошлом году инфляция в регионе была выше, чем в среднем по России. Однако сейчас динамику удалось стабилизировать.

Так, в январе потребительские цены выросли на 0,6%, в то время как по России — на 0,7%.

- Продовольственная инфляция в январе 2021 года составила 101,2% (к декабрю 2020 года), что ниже соответствующего показателя прошлого года (101,3%). Это 65 место в России, тогда как в декабре область занимала последнее место (85), — отметили в министерстве.

Причиной роста цен на продукты стало сезонное подорожание овощей и фруктов, сообщили в Минэкономразвития. В то же время цены в январе растут медленнее, чем в декабре — на 6,4 и 11,9% соответственно

Также подчеркивается, что цены на семь основных видов продуктов в Саратовской области самые низкие в ПФО. Речь идет о подсолнечном масле, маргарине, сыре, черном хлебе, рисе, пшене и яблоках. Заметно дешевле, чем в большинстве регионов округа остаются цены на мороженную рыбу, соль, баранину, молоко, белый хлеб, чай и лук.

Подсолнечное масло в регионе стоит дешевле всего в ПФО Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратовской области создана межведомственная рабочая группа для мониторинга цен на социально значимые товары

- В случае выявления фактов необоснованного роста цен информация оперативно направляется в УФАС, УФНС и прокуратуру Саратовской области, — отметили в министерстве.

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