Сегодня, 3 марта 2021 года, Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу.Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, Мохова должны выпустить из ИК-4, что в Пугачевском районе Саратовской области.Пока что встречать преступника после 17 лет отсидки пришли только представители СМИ. Однако сотрудники УФСИН делают все, чтобы не дать Мохову пересечься с прессой, например, изначально перекрыли гражданам проезд пожарной машиной.По словам местных жителей, такое бывает, что заключенного отвозят на служебной машине к вокзалу или станции. Это делают, когда преступнику может угрожать опасность, ведь отношение к нему все равно остается негативным.Несколько часов ожидания на промозглой погоде не увенчались успехом. Виктор Мохов из ворот колонии не вышел. Пресс-служба УФСИН распространила короткий релиз, что заключенного освободили.- 03.03.2021 В. Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы. Решением Пугачевского районного суда Саратовской области от 25.09.2020 за ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства, — заявили в ведомстве.Теперь ему запрещено посещать публичные мероприятия, выходить из дома после десяти вечера, а для поездки даже в соседний город требуется особое разрешение.Напомним, Виктор Мохов в 2000 году в городе Скопин Рязанской области похитил двух девушек — 14 и 17 лет. Мужчина держал Лену Самохину и Катю Мартынову в собственноручно сделанном погребе почти четыре года, насиловал и издевался. Одна из жертв успела дважды родить от преступника. Скопинского маньяка осудили на 17 лет в 2005 году и отправили в колонию в Саратовской области.Девушки провели в подземелье страшные годы, подвергаясь побоям, пыткам, насилию. В какой-то момент им удалось передать записку квартирантке, которая жила у Виктора Мохова, студентке медицинского колледжа. В ней они сообщили, что их держат в плену, и попросили о помощи. Только тогда Лене и Кате удалось освободиться.Известно, что Виктор Мохов неоднократно пытался связаться со своими бывшими жертвами, находясь в колонии. Однако девушки обзавелись собственными семьями и пытаются забыть о кошмаре.Наши коллеги из «КП-Рязань» уже ждут Мохова на родине, в Скопине, где за ним еще несколько лет будут наблюдать полицейские. Издание подготовило несколько развернутых материалов о Скопинском маньяке и его чудовищном преступлении. Журналистам удалось пообщаться с ним, пока он еще отбывал наказание — тот говорит о том, что многого ему не надо, только восстановить полуразрушенный дом. Однако при этом заявляет и о том, что хочет получить много денег за свои интервью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкопинский маньяк, 3,5 года державший в бункере двух пленниц: Я их любил, разве я мог убить таких лапочек?Виктор Мохов пригласил корреспондента «КП» помочь ему с ремонтом, после того как он освободится из колонии строгого режима(подробнее).ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.