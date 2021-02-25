5 лайфхаков, как в морозную погоду сэкономить на такси в Саратове

Тарифы в такси в этом году не повышались. Но из-за морозов и непогоды стоимость поездок по городу выросла. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Жители Саратова продолжают страдать из-за непогоды и проблем с транспортом. На улице мороз, и очень хочется, чтобы побыстрее приехал автобус, или троллейбус, в них ведь можно согреться. Но увы… В непогоду общественный транспорт, как назло, ходит хуже.

Чтобы подолгу не мерзнуть на остановках, люди вызывают такси. Но и здесь бывают сложности. Из-за непогоды машины порой не заводятся. Бывает, что водитель и рад выйти на линию, но выехать из двора не может, настолько скользко. Расчищать улицы от снега и обрабатывать противогололедными смесями коммунальщики порой не успевают. Спрос на такси в такие дни выше обычного, из-за чего цены тоже растут.

- Чем больше людей, которым нужно уехать, и чем меньше водителей в это время на линии, тем выше спрос и выше коэффициент, применяемый при формировании стоимости поездки, - поясняет Александр Аникин, главный аналитик Яндекс.Такси. – Но цена формируется еще и исходя из расстояния вашего маршрута, и времени пути. Кстати, доля «времени» в этой формуле составляет 60–70%. Поэтому во время пробок, особенно в часы пик и непогоду цены растут и без всякого динамического коэффициента. Если ваша обычная поездка вдруг заняла вдвое больше времени, она подорожает в полтора раза.

Официально тарифы в такси в этом году не повышались. Но из-за морозов и непогоды стоимость поездок по городу выросла.

- Транспорт в снежную погоду ходит медленнее обычно. Пять километров пути, которые обычно водитель проезжает за десять минут, а то и быстрее, теперь проезжает за двадцать минут. Длительность поездки растет, цена тоже меняется. Хотя официально стоимость одного километра пути и одной минуты времени в такси не повышалась. Все дело в сложных погодных условиях, - поясняют диспетчера.

СОВЕТЫ, КАК СЭКОНОМИТЬ

Несмотря на непогоду и нехватку водителей, есть способы, не переплачивать за поездки в такси.

1. Вызываем авто в самое выгодное время. Утром это примерно в 8.15. Повышенный спрос наблюдается обычно за полчаса до начала рабочего дня, чаще всего с 8.30 до 8.45. Если на работу вам не к 9.00, тогда машину лучше всего заказывать в 9.15 или уже после 10.00.

2. Вечем похожая ситуация. Больше всего спрос на такси в 17.50-17.55, за пять-десять минут до окончания рабочего дня. Будьте хитрее, вызывайте такси раньше, за двадцать минут, в 17.40. Если задержались на работе, тогда лучшее время для заказа машины – после 19.00.

3. Час пик бывает не только утром и вечером, но еще и в преддверии выходных. Начинается он с 22.00 пятницы и длится до 3.00 субботы. В этом время люди отдыхают с друзьями, ходят в кино, бары. По данным сервисов такси, спрос снижается примерно за десять-пятнадцать минут до наступления нового часа. Вызывайте машину в 22.45, 23.50 и так далее.

4. В субботу вечером цены тоже могут кусаться. Заказов вечером и ночью даже больше, чем по пятницам. Больше всего спрос в период с 10 по 20 минуты каждого нового часа, это, к примеру, в 00.10, 1.20, и так далее. Сэкономить получится, заказывая машину пораньше, за пятнадцать-двадцать минут до начала нового часа, в 22.40, 23.45, и так далее.

5. - Если цена даже в такие выгодные периоды вам кажется высокой, подождите. Как только все разъедутся, или пробок станет меньше, стоимость снизится, - уверяют эксперты. – Есть еще одни вариант, но подойдет только тем, кто не привязан ко времени. Часть самого загруженного пути проехать на общественном транспорте, так будет дешевле, а остальное – на такси.