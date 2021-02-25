Массовое отравление школьников в Красноармейске: дети могли выпить таблетки бытовой химии

Дети могли выпить таблетки, приняв их за витаминки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности ЧП в школе №3 Красноармейска.

Администрация Красноармейского района опубликовала в группе «ВКонтакте» комментарий об отравлении детей.

Ранее «КП-Саратов» писала, что шесть учеников четвертого класса были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.

ЧП случилось в школе Красноармейска

- Это не столовая, то есть не пищевое отравление. Произошел несчастный случай, но мы считаем, что это халатность, причем грубейшая. Никак иначе. Дети положили в рот таблетки, предназначенные для обработки помещения класса. Таблетки оставлены в классе никем иным, а сотрудником школы. Дети взяли эти таблетки, приняв их за витаминки, — отметили в администрации.

Сейчас состояние четырех детей удовлетворительное, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, им промывают желудки.

- Виновные в любом случае понесут наказание. Как вообще можно было додуматься до такого? Что они скажут родителям этих детей? — задаются вопросами авторы релиза.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение создать комиссию по проверке причин инцидента. Ситуацию должен взять на контроль зампред правительства Роман Грибов.

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