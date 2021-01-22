Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса в Саратове: разъясняет Минздрав

В Саратовскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса Фото: Ольга Симонова

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о порядке проведения вакцинации от коронавируса.

Он напомнил, что началась массовая вакцинация. В область накануне поступило еще 20 тыс. доз «Гам-КОВИД-Вак» и сейчас их распределяют по медучреждениям.

Станислав Шувалов отметил, что прививаться могут жители старше 18 лет. Верхнего возрастного предела не существует.

Станислав Шувалов рассказал о том, кому можно прививаться

- Перед вакцинацией пациента обязательно осмотрит врач. Необходимо измерить температуру, собрать анамнез, заполнить специальную анкету. Медик принимает решение о необходимости дополнительных осмотров или анализов, — сказал Шувалов.

Он подчеркнул, что тест на антитела необходим, только если пациент болел коронавирусом.

- Если человек не заражался или перенес заболевание более полугода назад, то нет необходимости сдавать тест на антитела, — сказал первый замминистра.

Врач принимает решение о дополнительных анализах Фото: Ольга Симонова

Кроме того, если человек контактировал с зараженным, но у него самого симптомов коронавируса нет, то тест на ПЦР назначается на усмотрение врача. Вакцинация делается, только если результат будет отрицательным.

Прививаться не рекомендуется при симптомах ОРВИ, обострениях хронических заболеваний или тяжелых аллергических реакциях. В этом случае процедура откладывается до улучшения состояния человека.

- Призываем всех записываться и приходить, — сказал Станислав Шувалов.

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