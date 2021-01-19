Стали известны подробности ЧП в Балашовском районе Саратовской области, где мужчина взял в заложники собственного маленького сына.Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, звонок в дежурную часть поступил примерно в 11 часов утра 15 января из микрорайона «Ветлянка».На место сразу выехали сотрудники полиции. Близлежащие улицы были блокированы, всех посторонних граждан попросили уйти.Оказалось, что 35-летний местный житель был пьян и вытащил на улицу своего 10-летнего сына. Очевидцы заметили, что мальчик был раздет. Мужчина пригрозил убить ребенка. Имелись все основания опасаться его слов, ведь злоумышленник был вооружен ножом.Уговоры полицейских не помогали, гражданин наотрез отказывался сложить оружие. В конце концов, он решил, что ему непременно нужно попасть в другое место, потребовал отвезти его по указанному адресу и сел в служебный автомобиль.За рулем машины оказался участковый уполномоченный МО МВД России «Балашовский» майор полиции Алексей Ульянов. Он рассказал подробности задержания.- В салон сел мужчина, посадил к себе на колени ребенка, лет десяти. Левой рукой мужчина удерживал ребенка за горло, второй угрожал ему ножом. В какой-то момент он отвлекся на меня, замахнулся ножом. Я, увидев, что ребенку ничто не угрожает, схватился за нож, началась борьба, — сообщил Алексей Ульянов.Чтобы задержать злоумышленника, полицейским пришлось применить табельное оружие — выстрелить в воздух.В ГУ МВД области подчеркнули, что гражданские лица в задержании злоумышленника участия не принимали, поскольку на время проведения спецоперации территория была оцеплена нарядами полиции.Сейчас сотрудниками СУ СКР области в отношении 35-летнего жителя Балашова возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего. Он был арестован.- За профессиональные и решительные действия сотрудники полиции, отличившиеся при задержании подозреваемого, будут поощрены правами руководства ГУ МВД России по Саратовской области, — заявили в полиции.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.