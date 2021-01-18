В Саратовской области все желающие получить прививку от коронавируса «Спутник V» могут сделать это в поликлиниках по месту жительства. Жители сельских районов должны записываться в очередь в свои районные больницы, где также созданы прививочные кабинеты.Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщили в Минздраве региона.Вакцинация первых добровольцев началась в области еще в сентябре прошлого года, сейчас, спустя четыре месяца, уже прививают всех жителей, изъявивших такое желание.Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Существует также возможность электронной записи через портал госуслуг и региональный медпортал.Сейчас в поликлиниках областного центра и в районных центрах закуплено, установлено и функционирует холодильное оборудование для хранения вакцины, поэтому привиться можно в поликлинике по месту жительства. Работают 66 прививочных кабинетов во всех районах области — это все поликлиники Саратова и Энгельса и районные больницы. Для них дополнительно закупили 118 единиц морозильного оборудования для хранения вакцины. На 18 января уже привито 4 819 человек.Вакцинация, как известно, проводится в два этапа, вакцина двухкомпонентная. Активно идет процесс второго укола — ревакцинации. Поставки вакцины в регион продолжатся, до конца января поступит еще около 35 тыс. доз. Это позволит проводить вакцинацию непрерывно.Тест на антитела нужно сдавать в случае, если человек был в контакте с больным. Если он не болел, и нет иных медицинских противопоказаний, то согласно приказам Минздрава РФ и Роспотребнадзора прививать такого человека можно.В самом Минздраве в добровольном порядке продолжается вакцинация сотрудников.- Я записалась в поликлинику по месту жительства. Весь процесс не отнимает много времени, никаких неприятных ощущений не было. Я считаю, что любая возможность оградить себя и своих близких от болезни должна быть использована. Я знаю, что многие мои коллеги тоже будут вакцинироваться. Некоторые из них переболели и имеют иммунитет. Меня многие спрашивали, будет ли прививаться министр. Олег Николаевич Костин в недавнем времени также перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией, как только пройдет определенный срок и уровень антител будет не достаточным, чтобы защищать организм от вируса, он, по моим данным, собирается делать прививку. А на минувшей неделе Олег Николаевич привил своего папу, — рассказала официальный представитель Минздрава Анастасия Усова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.